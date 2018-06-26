Tuşba Belediyesi’nden her kırsal mahalleye bir çocuk oyun grubu

Tuşba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bir yandan ilçedeki ekonomik kullanım ömrünü tamamlamış güven arz etmeyen, çocukların mevcut çocuk oyun grupları yeni nesil oyun grupları ile değiştirirken, diğer taraftan da parkı olmayan mahallelere modern çocuk parkları ve çocuk oyun grupları kazandırıyor. İlçe merkezi ve kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın yürüttüğü çalışmalar kapsamında bu güne kadar ilçe genelinde sıfıra yakın yeşil alanları üreterek ve yeniden dizayn ederek yaşam alanı vasfı kazandıran Tuşba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ayrıca 3’ü halen devam eden ve 8 tane de sıfırdan yapılarak ilçe halkının hizmetine sunulan yaşam alanı miktarını da 9 bin metrekareden 200 bin metrekareye çıkardı.

Tuşba Belediyesi kurulduğu 2014 yılında Park ve Bahçeler Müdürlüğü, tarafından hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığı’nca yürütülen Sosyal Destek Programına (SODES) sunduğu ‘Artık benim de bir parkım var’ projesi kapsamında toplam 487 bin 500 TL bütçe ile ilk yılda büyük bir kısmı şehir merkezinden uzak olan 23 mahalleye kauçuk zeminli, zıp zıplı ve tahterevallili çocuk oyun grubu kurma başarısını gösterdi. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Tuşba Belediyesi 4 yılda gerek hazırladığı projeler ve gerekse kendi öz kaynakları ile kırsal mahallelerin büyük kısmına çocuk oyun grubu kurarak büyük bir başarı elde etti. Hedefi yılsonuna kadar tüm mahallelere çocuk oyun grubu bırakmak olduğu kaydedildi.

Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, 2014 yerel seçimleri öncesi ‘Şehir merkezinde ne varsa ücra ve uzak mahallelerde (köylerde) de o olacak’ sözünü bir bir yerine getiriyor. Van’ın, büyükşehir olmasıyla kurulan merkez ilçelerden biri olan Tuşba Belediyesi mahalle olan köylere götürdüğü hizmette sınır tanımıyor. Mahalleleri Cumhuriyet tarihinden bu yana ilk kez parke kilit taşı ile tanıştıran Tuşba Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, en iyi yatırımın çocuklara yapılan yatırım olduğunu ifade etti. Başkan Özgökçe, “Her mahallemize çocuk parkı yapmak istiyoruz. Bunun için de tüm imkânlarımızı zorluyoruz” dedi.

Tuşba ilçesinin sürekli gelişmesi noktasında hizmetlerini artan bir tempo ile sürdürdüklerini de vurgulayan Başkan Özgökçe, 2014 yerel seçimleri öncesi Tuşba sakinlerine verdikleri sözleri tek tek yerine getirmenin mutluluğu ve huzurunu yaşadıklarını ifade etti. Tuşbalılara, ‘Şehirde ne varsa kırsal mahallelerde de o olacak’ sözünü verdiklerini kaydeden Başkan Özgökçe, “Allah’a hamdolsun bugün bunları yerine getirmenin mutluğu, huzurunu ve heyecanını yaşıyoruz” şeklinde konuştu.