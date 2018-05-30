Tuşba Belediyesinden inci kefali için temizlik çalışması

Tuşba Belediyesi temizlik işçileri, zabıta ekiplerinin de desteğiyle Abdurrahman Gazi Mahallesi’nden geçen Akköprü Deresi’nde üremek için göç eden inci kefalinin sağlıklı bir üreme dönemi geçirmesi için dere yatağında temizlik yaptı. Van Gölü’nün sodalı suyunda yaşayabilen tek balık türü olan inci kefali, 15 Nisan-15 Temmuz ayları arasında gölden çıkarak tatlı su kaynaklarına üremek için göç ediyor. Bu dönemlerde av yasağıyla koruma altına alınan ve endemik tür olan inci kefalinin sağlıklı üreyebilmesi için dere yataklarında temizlik çalışmaları yürütülüyor.

Alınan önlemler neticesinde geçmiş yıllara oranla bu yıl kent merkezine doğru göç eden balıkların sayısında yoğun bir artış yaşandı. Belediye ekipleri ise, balıkların sağlıklı üremesi için Şamran Kanalı ile Akköprü Deresi’nin kesiştiği noktaya giderek temizlik çalışması yaptı.