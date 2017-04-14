Tuşba Belediyesinden ‘İş ve Meslek’ kursu

Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa İş-Kur Van İl Müdürlüğünün destekleri ile açtığı kursta, 20 zihinsel engelli genç yararlanıyor. Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü, engellilerin hayatın tüm alanlarında hak ettiği hizmetlere eksiksiz ulaşabilmesi adına yaptığı çalışmalarını iş ve eğitim alanında da sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçe sınırlarında yapılan alan taramasında tespit edilen 18 yaş üzeri 116 zihinsel engelli gençten durumu müsait 20 kişi, iş ve meslek eğitime başladı. Tuşba Belediyesi Çocuk ve Aile Destek Eğitim Merkezinde açılan ‘Keçe Aksesuarları Yapımı’ iş ve meslek kursuna katılanlara 3’ü özel eğitim öğretmeni ve biri keçe usta öğreticisi olmak üzere toplamında 4 öğretici tarafından eğitim veriliyor. Gençlerin kursa geliş-gidişleri tahsis ettiği özel servislerle sağlanırken, eğitim merkezinde kaldıkları süre içerinde ise tüm kişisel ihtiyaçları ve eğitimde kullanılacak materyaller de belediye tarafından sağlanılıyor. Ayrıca kursiyerlere İş-Kur Van İl Müdürlüğü tarafından günlük 25 TL harçlık ve sağlık sigorta primleri de karşılanıyor.

Türkiye’de 18 yaş üzeri zihinsel engellilere yönelik açılan sayılı kurslardan biri olan ‘Keçe Aksesuarları Yapımı’, Van’da ise birçok hizmet gibi ilk olma özelliğine sahiptir. Kursiyerlerin tüm malzemelerinin belediye tarafından karşılandığını ifade eden Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Tuşba’daki tüm mahallelerimizdeki öğrencilerimiz, yardımcı personel eşliğinde özel araçlarla evlerinden alınarak eğitim merkezine getirildiğini, öğle yemeklerinin eğitim merkezinde verildiği ve tekrar eğitim sonunda evlerine bırakıldığını söyledi. Ayrıca eğitim merkezinde; gençlerin öğrenme sürecini kolaylaştıran araç ve gereçler, eğlenmeleri ve dinlenmelerinin sağlandığı özel ortamda gerekli olan materyallerle doldurulduğunu vurgulayan Başkan Özgökçe, “Öğrencilerimiz burada ayakkabı bağlamaktan, düğüm atmaya ve çözmeye el becerilerini geliştirirken, kişisel bakımlarını kendi başlarına yapabilmeyi öğreniyor. Eğitim merkezinin amacı, toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, işbirliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen üretici ve mutlu bir birey olarak yetişmesini sağlamaktır. Bugün dünya tekstilinde keçenin özel bir yeri vardır. Keçeden yapılan yastık, oyuncak, kilim, sehpa örtüleri, bardak altlıkları, iğnedenlikler, nazarlıklar, kapı süsleri, çiçekler, panolar gibi eşya ve aksesuarlar çok popülerdir. Geleneksel el sanatları, renk, tasarı ilkeleri, desen tasarımları, işlemeye hazırlık, basit nakış temel iğne teknikleri, keçe ev aksesuarları, keçe giyim aksesuarları, el sanatları ürünlerinin bakımı ve korunması alanında tecrübe kazanan kursiyerler için istihdam alanı olarak küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, yapma çiçek üretimi yapan atölyelerde, ev aksesuarı yapan atölyelerde, kendi iş yerinde veya evinde çalışabilirler. Bu kurslar ile ayrıca bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Eğitimciler zihinsel engellilere rehberlik ederek bireyleri kendi kendine öğrenmeye teşvik edilecektir. Bireylerin toplumda üretici ve aktif olması sağlanarak özel bireyler oldukları farkındalığı oluşturularak, meraklarını artırmak ve araştırmaya yönlendirileceklerdir. Bireylerin ve ailelerinin kendi kendilerini tekrar net değerlendirmelerini bu kurlar ile mesleki yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanarak toplumda aktif üretici olarak görev almalarına yardımcı olmaktır. İlk etapta durumu müsait olan 20 gencimiz, açtığımız iş ve meslek kursuna katılım sağladı. Durumları müsait oldukça diğer geçlerimizi de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ile İş-Kur Müdürlüğümüzün destekleriyle açacağımız diğer alanlardaki mesleki kurslarımıza alacağız” dedi.