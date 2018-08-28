Tuşba Belediyesinden kültür gezileri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, açmış olduğu kurslara katılan kursiyerlere yönelik düzenlediği kültür gezilerini geleneksel hale getirerek, eğitmenler eşliğinde kursiyerlerin aileleriyle birlikte huzur dolu vakit geçirmelerini sağlıyor. Tuşba Belediyesi, kurulduğu günden bugüne kadar göçle gelen ailelerin oturduğu mahallelerdeki dezavantajlı kadınlara yönelik açtığı kursların yanı sıra bir de kültür gezileri düzenleyerek ilin tarihi ve turistik yerlerini tanımalarına destek oluyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Tuşba Belediyesinin Van’a kazandırdığı; 15 Temmuz Şehitler Parkı’, ‘Tarihi Van Evleri Mahallesi’ ile ‘Mollakasım Mavi Bayraklı Plajı’ gibi kentin gözde mekanlarına düzenlediği kültür gezisine katılan kadınlar, duydukları memnuniyeti dile getirerek böyle bir fırsatı kendilerine tanıyan Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe’ye teşekkür ve dua ettiler.

Kadınlara eşlik eden Belediye Başkan Yardımcısı Necla Orbayı ise, kültür gezilerinin önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı. Kadın kursiyerlere yönelik düzenlenen kültür gezisi ile Tuşba Belediyesinin Tuşbalılara ve Vanlılara kazandığı güzel mekanları tanıtmak, kadınlar arasında birlik ve beraberliği artırmayı hedeflediğini söyledi. Tuşba Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı ile parmakla gösterilen bir belediye olduğunu anlatan Orbayı, “Bayanlarımıza yönelik böyle bir etkinliği hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Birçok bayan hemşehrimiz İskele 15 Temmuz Şehitler Parkını, Tarihi Van Evleri Mahallesini ve Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajını ilk kez böyle geniş yelpazede gezerek bilgi sahibi oluyorlar. Hatta çoğu bayanlar ilk kez görüyor. Böyle bir hizmete öncülük etmenin heyecanı ve sevinci içerisindeyiz. Geziden dönen bayanların düşüncelerinin bizlere olumlu yansıması sosyal belediyecilik anlamında bizleri yeni projeleri hayata geçirmeye teşvik ediyor. İnşallah gelecek nesillere daha güzel projeler üreterek halkımıza belediyecilik alanında tüm ilklere imza atan Tuşba Belediyesi bundan sonrada daha büyük projeleri halkımız için hayata geçireceğiz” dedi.