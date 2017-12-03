Tuşba Belediyesinden Mevlidi Nebi programı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Tuşba Belediye Başkanı Feviz Özgökçe, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile bazı STK başkanları ve vatandaşlar katıldı. Halkın yoğun katılım sağladığı program, Kur’an-ı Kerim okuma yarışmasında dünya birincisi olan Hafız Mehmet Bilir tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda açılış konuşmasını yapan Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Van’da dört yıldır Mevlidi Nebi programlarını en güzel şekilde düzenlediklerini belirterek, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti. Türkiye’nin dünya lideri olacak bir ülke olduğunun altını çizen Özgökçe, “Amerika başta olmak üzere İsrail, Fransa, Almanya, Hollanda bizleri Allah’ın izniyle durduramayacaktır. Bu şer odakların 15 Temmuz sonrası yaptıkları bütün darbeler yetmiyormuş gibi şimdi de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun elinde daha önce verdiği gibi bazı sahte kağıtları sallatarak, bu memleketin huzurunu kaçırıyor. Başta FETÖ olmak üzere bu şer odakların memleketimiz üzerindeki şer olaylarından hepimizin haberdar olması lazım. Önemli olan önce vatana, bayrağa, devlete ve namusa sahip çıkabilmektir. Maalesef şu anda FETÖ ve PKK başta olmak üzere bütün terör örgütleri; bu ülkeyi Suriye’ye, Mısır’a dönüştürebilmenin gayretindeler. Ama hamd olsun 15 Temmuz’da bu vatana canını feda eden 250 şehit, 2 bine yakın yaralı ve gaziler ile bu salonu hınca hınç dolduran ve bu vatanın gerçek sahibi olanlar, o hainlere şunu söylüyorlar. Siz ne yaparsanız yapın beyhude. Bundan sonra Amerika’nın uşaklığını bırakın. Türkiye artık kendi uçağını, kendi savaş gemisini yapıyor. İnşallah Türkiye; huzurun, muhabbetin, kardeşliğin ve barışın merkezi olacak. Sadece bizim için değil tüm İslam alemi için İnşallah bu ümmet, Allah’ın izniyle hak ettiği en güzel yere ulaşacaktır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Başkan Özgökçe, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 yılda Türkiye’yi nereden nereye getirdi. Halen bunu anlamayan CHP gibi bir zihniyet, ihanet içinde olup, FETÖ ile birlikte Amerika’nın uşaklığını yapmak için çırpınıyorlar. Ama biz şuna inanıyoruz. Bütün bu çırpınışları beyhude. Bu aziz halk daima Cumhurbaşkanının, doğruluğun yanında; Peygamberinin yolunda ve izinde olacaktır” şeklinde konuştu.

İlahilerin okunduğu, semazen gösterilerinin sunulduğu program, İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu’nun Hz. Peygamber konulu konuşması ile sona erdi.