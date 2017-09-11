Tuşba Belediyesinden örnek istihdam

Vanlıların yakından tanıdığı ve caddelerden geçen vatandaşların önünü keserek zorla iplik satmaya çalışan Önder Gedük, Tuşba Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü sayesinde artık iş sahibi oldu. Önder Gedük, Tuşba Belediyesi bünyesinde çalışmaya başlamasının ardından düzenli bir hayata da kavuştu. Zamanında işine gidip gelen Önder Gedük, “Kimse demiyor Önder neredesin? Bana babalık yapan Başkan Fevzi Hoca sağ olsun. Önce Allah’a sonra Tuşba Belediye Başkanıma çok güveniyorum. Beni işe alarak adeta hayatımı değiştirdi. Benim işim önce Allah, sonra da Belediye Başkanımız Fevzi Özgökçe sayesinde oldu. Van halkı hiç duyarlı değil. Van’da çalmadığım kapı kalmadı. Hiç kimse bana iş vermiyordu. Başkanımızla görüştüm, Allah razı olsun beni dinledi, yardımcı oldu. Şimdi sigortalı bir işim var. Van halkı biraz duyarlı olmalı, gençlerin sokaklara düşmemesi için ellerinden tutmalı. Ben yaz kış, soğuk sıcak sokaklarda iplik satıyordum. Kesinlikle dilenmiyordum, ama herkes beni dileniyor zannediyordu. Her gün bir sürü tartışma ve küfür yiyordum, çoğu kişi beni dövüyordu. Gençlerin benim gibi sokaklara düşmemesi ve benim durumuma düşmemesi için tüm iş adamlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının bu işe el atması lazım. Herkes Fevzi Başkanım gibi bir iki kişiyi işe alırsa, toplumun içinde benim gibi insanlar kalmaz. Herkes işine gücüne bakar. Tuşba Belediye Başkanımız Fevzi Özgökçe gibi herkes duyarlı olmalı. Herkes biraz insanları düşünmeli. Allah Belediye Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Eğer başkanım elimden tutmasaydı, sokaklarda çok kötü şeyler yapabilirdim. Mesela hırsızlık yapıp, insanlara zarar verebilirdim veya bir madde bağımlısı olabilirdim. Biri beni veya ben birisini öldürebilirdim. Ama şimdi hamdolsun gördüğünüz gibi işimin başındayım. Burada bana herkes çok iyi davranıyor. Kimse beni hor görmüyor, beni arkadaşları gibi, kardeşleri gibi görüyorlar. Zaten herkes çok disiplinli çalışıyor, Tuşba Belediyesinde herkes başkanımızı çok seviyor ve o başarılı olsun diye sürekli çalışıyorlar. Bunların hepsi iş hastası, bir dakika bile durmuyorlar. Arkadaşlarım ve şefimle çalışırken çok mutlu oluyorum. Daha yeni işe başlamama rağmen bayram harçlığı olaraktan hesabıma para yatırmışlar. O parayla evimin ihtiyaçlarını aldım. Bayramımı çok güzel geçirdim. Bayramlıklarımı kendi maaşımla aldım. Sigortama bakıyorum, günü gününe yatıyor. Allah başkanımızdan razı olsun, bana el attı. Artık hayatım düzene girdi. Artık boş boş sokaklarda gezmiyorum, kimseyi rahatsız etmiyorum. Bazen beni görenler ‘acaba Önder’e ne oldu’ diye soruyorlar. Bende diyorum o eski Önder gitti, yeni Önder geldi. Şimdi bana herkes insan muamelesi yapıyor. İşime gidiyor, işimden evime dönüyorum. Allah başkanımızın annesinin babasının mekânını cennet etsin. Burada işim çok güzel. Belediyemize ait iş makinelerinin temizliğinden sorumluyum. İş makinelerini yıkayıp dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Burada keyfim yerinde, ne iş verseler yaparım. İşimi seviyorum, ekip arkadaşlarımı ve şefimi seviyorum. İşimi hakkıyla yapıp, düzenli bir şekilde teslim ediyorum” dedi.

Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ise, Tuşba Belediyesi olarak sosyal belediyecilik kapsamında tüm vatandaşların yararlanabileceği imkanlar sunmaya çalıştıklarını söyledi. Özgökçe, “Önder kardeşimize de böyle bir imkân nasip oldu. Kendisi sağ olsun bize verdiği sözü yerine getiriyor. Artık sokaklarda insanlara ısrarla bir şeyler satmak zorunda kalmıyor. İşine geliyor, işinden evine dönüyor. Bu çalışmamızda bunu anladık, bu tür kardeşlerimize gerekli imkanlar sağlanırsa, onlar toplumun huzurunu bozan değil toplum huzurunu sağlayabilecek bizler gibi birer neferdirler. Tuşba Belediyesi olarak bu konu üzerinde çok hassas çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu konumda olan kardeşlerimizin yaşamlarını sürdürebilmesi için çalışması ve gelir getirmesi gerekmektedir” diyen Başkan Özgökçe, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu denli hassasiyetti olan kardeşlerimizin severek çalışması, yaşamlarını güzelleştirir, onları mutlu eder. Onlara acımak ise onları üzer. İşte bunun için Tuşba Belediyesi olarak duygulanmak, soruna çözüm getirmez dedik. Bu tür kardeşlerimizin de yapabileceği işler vardır dedik. Gerekli imkanları sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Önder gibi kardeşlerimizi kırmadan, üzmeden onlar için ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Tuşba Belediyesi olarak yol, su, park, bahçe gibi yerel hizmetlere ek olarak, yerel toplumun bireysel ve grup olarak ihtiyaçlarının çözümü konusunda katkı yapmayı da belediyecilik vizyonumuz kapsamında bulunduruyoruz. Ben Önder kardeşime hayatında başarılar diliyorum.”