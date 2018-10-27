Tuşba Belediyesi'nden sağanak yağış için acil müdahale ekibi 7/24 göreve hazır

Tuşba Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede birkaç gündür devam eden sağanak yağışların felakete yol açmaması için tüm tedbirleri aldı. Meteoroloji Van Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarını da dikkate alarak su baskını ve fırtınaya karşı 3 greyder, 4 hidromek, 5 kamyon ve 20 personelden oluşan acil durum müdahale ekibi 24 saatte yaklaşık 100 civarında sel taşkınına müdahale ederek ilçede herhangi bir felaketin yaşanmasına engel oldular. İş makineleri ile taşkınlara anında müdahale ederek olası sel ve fırtınanın zararlarını en düşük seviyede tutan acil müdahale ekibine ek olarak yine fırtınada etkilenen ağaçların devrilmesi veya dallarının kopması sonucu yol ve kavşakların araç trafiğine kapanmaması için de Tuşba Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde de bir ekip oluşturuldu. Tuşba ile İpekyolu ilçelerinin sınırını belirleyen ve Devlet Su İşleri Van Bölge Müdürlüğü'nün uhdesinde olan Akköprü Deresi'nin geçtiği Akköprü, Abdurrahmangazi ve İskele mahalleleri ile Beyüzümü, Seyrantepe, İstasyon ve Altıntepe mahalleleri ile Oto Sanayi Sitesi ile Marangozlar Sitesi'nde geçen derenin taşma ihtimaline karşı 3 greyder, 4 hidromek, 5 kamyon ve 20 personelden oluşan acil durum müdahale ekibinin 24 esasına göre çalışarak yaşanan irili ufaklı birçok su taşkını olayına müdahale ederek ilçede herhangi bir felaketin yaşanmasına engel oldukları kaydedildi. Daha önce ilçede etkili olan aşırı yağışlardan zor anların yaşandığı bazı noktaların ıslah edilmesi ile herhangi bir su taşkını ve vatandaşların ulaşımını engelleyecek su birikintilerinin oluşmaması için de yağışlardan önce alınan tedbirler sayesinde ulaşımda da bir sıkıntı yaşanmadığı ifade edildi. Daha önce etkili olan yağışlardan elden edilen tecrübelerle ilçenin risk haritasını oluşturduklarını kaydeden yetkililer, kuvvetli yağış beklendiği uyarısı üzerine, kent merkezindeki dere yatakları, mazgallar ve ana arterlerin temizlendi. Sel suları ile gelen çamurun bütün kanalları ve mazgalları tekrar tıkadığını bunun için hazır bekletilen ekiplerin anında müdahale ettiğini dile getiren yetkililer, “Üç gündür etkili olan ve belkide son yıllarda etkili olan en şiddetli yağışlardan olmasına rağmen Allah'a hamdolsun gerek yağış uyarısı ile birlikte aldığımız tedbirler ve gerekse yağış esnasında oluşturduğumuz acil durum müdahale ekibinin 24 saat esasına göre sahada bulunarak sel suları ile birlikte taşan dere ve kanallar ile tıkanan mazgalları anında temizleyerek büyük ölçüde bir su baskını sonucu herhangi bir mal ve can kaybının yaşanmamasını engellemiş oldular. Ufak çaplı yaşanan birkaç su baskının dışında ilçe genelinde her hangi bir üzücü olayın yaşamaması bizleri sevindirmiştir” dediler.