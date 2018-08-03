Tuşba Belediyesi’nden sahil temizliği

Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının artması ile birlikte halkın yoğun olarak gittiği sahil kesiminde temizlik çalışmalarına devam ediyor. Halktan büyük ilgi gören temizlik çalışmaları, özellikle hafta sonu vatandaşların yoğun olarak gittiği Mollakasım, Ayanıs başta olmak üzere Bardakçı Mahallesi sahilinden başlayarak Sağlamtaş Mahallesi’ne kadar devam eden yaklaşık 100 kilometrelik sahil boyunca düzenli olarak çevre temizliği yapıyor. Temizlik çalışmaları kapsamında sahilden çıkan cam, pet şişe, poşet parçaları, organik atıklar ve gelişi güzel çevreye bırakılan çöpleri toplayan ekipler, topladıkları çöpleri ayrıştırarak kağıt, plastik ve petleri geri dönüşüme kazandırıyor.

“Pırıl pırıl bir tuşba halkın desteğiyle mümkün olur”

Tuşba Belediyesi’nin pırıl pırıl bir kent oluşturabilmesinin ancak duyarlı vatandaşların desteği ile mümkün olacağını ifade eden Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, en iyi ve kalıcı temizlik hizmeti kirletmemek olduğunu dile getirdi. Herkes temiz bir çevre istemektedir, Temiz bir çevrenin her duyarlı vatandaşın çöplerini çöp konteynerlerine atması ve üzerine düşeni yerine getirdiği takdirde mümkün olacağının altını çizen Başkan Özgökçe, “Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği alanları yüzlerce kişi temizleyemez, ancak milyonlarca insanın duyarlı olarak ziyaret ettiği yerlerde çöpleri belirtilen yerlere bırakmasıyla onlarca kişi ile daha rahat temizleyebilir“ Halkımızdan hasseten talebimiz lütfen yapılan hizmetleri sahiplenin ve onları gelecek nesillere aktarmak için onları koruyalım. Kadirşinas ve vefalı halkımızın ne kadar duyarlı ve hassas olduğunu biliyor ve tüm Tuşba halkına teşekkür ediyoruz” dedi.

“Sahil temizliğimiz artarak devam edecek”

Başkan Özgökçe, her ne kadar kıyı temizliği yasada Van Büyükşehir Belediyelerine bırakılsa da halkın yoğun olarak kullanmaya başladığı sahil kesimlerinde temizlik çalışmalarında ilçe belediyelerinin de destek vermesi gerektiğini ifade etti. Tuşba Belediyesi olarak ‘Turkuaz sahillerimiz temiz kalsın’ sloganı ile başlattıkları kampanyanın yaz ayları boyunca halkın özellikle hafta sonları yoğun olarak kullandığı sahillerde devam edeceğini vurgulayan Başkan Özgökçe, “Temiz bir Van Gölü Sahili için adeta bir seferberlik başlattık. Tuşba Belediyesi olarak ‘Nereden nereye’ dedirtecek bir çalışma ile mezbelelik ve çöplük olan Devlet Demir Yolları Lojmanları’nın bulunduğu bölgeyi adeta ihya ederek, büyük gayretlerle 15 Temmuz Şehitler Parkı’nı yaptık. Bunun ikinci etabı ile İskele Sahil Bandı Rekreasyon yapım çalışmaları devam ediyor. Bu yıl tamamlanması ile İskele Mahallesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasında kalan Van Gölü Kıyı Şeridi’ni yürüme yolu, koşu yolu ve bisiklet yolu bölge halkının hizmetine açılması ile evveliyatı metruk ve mezbelelik olan kıyı alanının ıslah edilerek, çocuk oyun alanları ile çeşitli etkinlik ve dinlenme alanları olarak kullanılabilmesini sağlanması ve gençlerin spor yapabilecekleri ve gece gündüz standartları yüksek yeni yaşam alanlar oluşturulmuş olacaktır” ifadesini kullandı.

“Van halkının sabırsızlıkla beklediği proje hayata geçti”

Van halkının sabırsızlıkla beklediği projelerin başında gelen Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı’nın 6 Temmuz Cuma günü düzenlenen görkemli bir tören ile vefalı halkımızın hizmetine sunulduğunu hatırlatan Başkan Özgökçe, bu vesileyle bölgeye gelecek olan yerli ve yabancı turist sayısında da ciddi bir artış olmasını beklediklerini söyledi. Vanlıların bugüne kadar hep sırtını Van Denizi’ne (Van Gölü’ne) döndüklerini, ilk kez Van’ın yükselen değeri Tuşba Belediyesi ile Van ve bölge halkı artık yüzünü Van Denizi’ne döndüğünü kaydeden Başkan Özgökçe, “Van Deniz’i bin 648 metre rakımlı ve 430 kilometrelik sahile sahiptir. Van Deniz’i kıyısında rahat yüzülebildiği ilk ve tek halk plajımız vatandaşların sabırsızlıkla beklediği yerlerin başında geliyor. Vanlılar ve turistler gittikleri ıssız koylarda yüzebilecekleri uygun bir yer bulunmadığı gibi her şeyden mahrum kalıyordu. Şimdi Tuşba Belediyemizin yaptığı bu Mollakasım Mavi Bayraklı Plaj ile yüzmek isteyen tüm halkımız sıkıntıları büyük ölçüde bitti. Özellikle Vanlı ve bölgede hanımların kendilerine özel bir yer talepleri vardı. Yine Van’da Mavi Bayraklı ilk ve tek plaj Tuşba’da hanımlara da ayrı hizmet vermektedir. Öncelikle çalışmalarımız içerisinde değerlendirdiğimiz plajımıza paket arıtma tesisi kazandırdık. Plajımız kendi alanında dünyada eşi ve benzeri olmayan çevre ve engelli dostu bir plajdır. Halkımızın da bu değere sahip çıkarak özellikle Deniz’i, kumsalı, kıyıyı ve parkları temiz tutmalarını istiyoruz. Biz sizin için varız, lütfen sizde sizin için buraları temiz tutun, tekrar sloganımızı hatırlatırız ‘Kirletmezseniz Kirlenmez” şeklinde konuştu.