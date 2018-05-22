Tuşba Belediyesinden ‘Sıfır Atık’ projesine tam destek

Atıkların kontrol edilmesi ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakılması hedeflenen ve geçen yıl 29 Eylül’de startı Tuşba ilçesi İskele Mahallesi Van Gölü sahilinde sanatçı Aydın Aydın ve Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe’nin katılımlarıyla “Poşeti Azalt, Van Gölü’nü Yaşat” sloganıyla startı verilen ‘Sıfır Atık’ projesi, ilçede tam hız devam ediyor. Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçe sınırlarında oluşan ambalaj atıkları kaynağında ayrı ayrı toplayarak geri dönüşüme kazandırmaktadır. İlçe sınırlarında oluşan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı ayrı toplanarak geri dönüşüme gönderilmesi ile ilgili belediye ile sözleşmesi olan 3 adet lisanslı toplama ayırma tesisi faaliyet gösterdiğini anlatan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ilçe sınırlarında bulunan kamu kurum ve kuruluşları, alışveriş merkezleri, konutlar gibi yerlerden kağıt-karton, plastik, metal ve kompozit nitelikteki ambalaj atıkları karışık olarak toplanmaktadır. Toplanan bu atıklar, toplama ayırma tesislerinde türlerine göre ayrıldıktan sonra geri dönüşüm tesisine gönderilmektedir” dedi.

“120 noktaya bin 100 adet ambalaj atığı toplama kutusu bırakıldı”

Kampanyanın startının verildiği 29 Eylül 2017 tarihinden bu yana Tuşba ilçe sınırları içerisinde 120 noktaya 90 adet iç mekan ve bin 10 adet dış mekan olmak üzere toplamda bin 100 adet ambalaj atığı toplama kutusu bırakıldığının altını çizen Başkan Özgökçe, proje ile birlikte Tuşba ilçesi sınırlarında toplanarak geri dönüşüme gönderilen ambalaj atığı miktarının 946 ton olduğunu kaydetti. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Çevre Denetim ve Atık Yönetimi Birimi tarafından ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılmasının önemi ve çevreye etkileri konularında başta okullarda olmak üzere konutlarda ve kamu kurumlarında eğitim çalışmaları yapıldığını da söyleyen Başkan Özgökçe, “Eğitim çalışmalarımızda bilgilendirici afiş, broşür ve kitapçıklar dağıtılmaktadır. İlçemize bağlı ilk, orta ve liselerde olmak üzere toplamda 56 okulda 15 bin 216 öğrenciye eğitim verilmiştir” diye konuştu.

“Bir adet atık pil, 4 metreküp toprağı zehirliyor”

Ambalaj atıklarının ıslak atıklardan ayrı biriktirilerek geri dönüşüme gönderilmesi ile vahşi depolama alanına gönderilen çöp miktarından azalma sağlandığının altını çizen Başkan Özgökçe, ayrıca ambalaj atıklarının çevreye gelişigüzel atılması, atıkların uzun yıllar bozunmadan toprak üzerinde kalarak çevre kirliliğine yol açmasına sebep olduğunu kaydetti. Tuşba Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğinin ortaklaşa yürüttüğü ‘Atık Pil Toplama’ kampanyasının 2017-2018 eğitim öğretim yılında da devam ettiğini ifade eden Başkan Özgökçe, “Bu kampanya ile atık pilleri kaynağında ayrı toplayarak çevre ve insan sağlığını koruyacağız. Hem de geri dönüşüme katkı sağlayacağız. Sıfır Atık projesi kapsamında yürütülen çalışmada ilçemizde bulunan 116 noktaya 350 adet büyük boy, 160 adet orta boy ve 190 adet masaüstü şeffaf olmak üzere toplamda 700 adet atık pil toplama kutusu bırakılmıştır. Bir adet atık pilin 4 metreküp toprağı zehirlediği göz önüne alındığında, atık pillerin ayrı toplanarak geri dönüşüme gönderilmesi çevre ve insan sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.

Bir süre kızartma işleminde kullanılan bitkisel yağların fiziksel ve kimyasal özelliklerini kaybederek atık yağ haline geldiğini dile getiren Başkan Özgökçe, özelliğini defalarca kullanımdan dolayı yitirmiş yağların insan sağlığı üzerinde kanserojen etkiye sahip olduğunu söyledi. Çevre açısından da evsel atık su kirliliğinin yüzde 25’i oranında kaynağını, kullanılmış bitkisel ve hayvansal yağlar oluşturduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kanalizasyona dökülen yağlar, atık su arıtma tesislerine zarar verir ve işletme maliyetini artırır. Evsel atık su içinde bulunan yağları biyolojik olarak arıtmak mümkün değildir. Sonu arıtma ile bitmeyen atık suların içindeki bitkisel ve hayvansal atık yağlar; denizlere, göllere ve akarsulara döküldüğü zaman o suyun kirlenmesi ve sudaki oksijenin azalması sonucu; ortamdaki başta balıklar olmak üzere diğer canlılar üzerinde büyük tahribata yol açar. Bir litre bitkisel atık yağ, bir milyon litre suyu kirletir. İlçemizde bulunan kantin, kafeterya, yemekhane, hastane, siteler ve diğer kurumlardan 29 Ekim 2017 tarihinden bu yana toplanarak geri dönüşüme gönderilen bitkisel atık yağ miktarı 10 tondur. İlçemizde bulunan 30 adet işletmeye 100 adet bitkisel atık yağ toplama bidonu bırakılmıştır.”

Örnek bir çalışma daha başlatan Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik anlamlı bir çalışmayı hayata geçirdi. Oto Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanlığıyla ortaklaşa yürüttüğü çalışmada; çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik Tuşba ilçe sınırlarında bulunan ve çevre kirliliğine yol açan ömrünü tamamlamış araç lastiklerini geri dönüşüme kazandırıyor. Tuşba Belediyesi 25/11/2006 Tarih ve 26357 Sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin (ÖTL) Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda insan sağlığı ve çevre sağlığını korumak amacı ile ömrünü tamamlamış lastikleri alanlardan toplayarak geri dönüşüme kazandırmakta, bu vesileyle ömrünü tamamlamış lastiklerin çevreye verdiği zararlar ve kötü görüntü önlenmektedir. Aynı zamanda insan sağlığını tehdit eden haşere, sivrisinek ve diğer zararlı canlıların da üreme ve yayılma alanlarından birini de bu şekilde önlemeyi hedeflenmektedir. Bu proje kapsamında toplanan ömrünü tamamlamış araç lastikleri, uygun araçlarla geri dönüşüm merkezlerine taşınıyor.

(MSA-Y)

Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, “Ekosistemde nasıl çözüneceğini hesap etmeden yapılan üretimler sonucu mavi dünyamız neredeyse bir çöplüğe dönüşme tehlikesi altındadır. İnsanların oluşturduğu atıklar maalesef havayı, toprağı ve suyu büyük çapta kirletmektedir. Doğaya atılan atıklar toprağı kirletmekte ve toprağın verimliliğini düşürmektedir. Suya atılan atıklar ise bir gen havuzcuğu olan sulak alanları kirletmekte ve canlıların yaşam alanlarını tabiri caiz ise zehirlemektedir. Çevreye daha çok zarar verilmesini önlemek için başta araç lastikleri, cam, kağıt, plastik ve gıda atıklarının ayrı ayrı geri dönüşüm alanlarına bırakılması çok önemlidir. Endüstriyel atıklar, doğayı ve çevreyi en çok kirleten atıklardır. Strafor malzemesi 2 milyon yıl, cam atıkları 4 bin yıl, plastik atıklar bin yıl, sentetik ürünler bin yıl, plastik torbalar bin yıl, plastik tabaklar 500 yıl, pet şişeler 400 yıl gibi bir sürede doğada çözülmektedir. Bundan dolayı çevremizi temiz tutmak için herkes geri dönüştürülecek atıklarını rastgele doğaya değil mutlaka 4446011’i arayarak geri dönüşümü sağlamada bize yardımcı olmaları gerekmektedir. Yaptığımız bu çalışmalarda öncelikli koşulumuz çevre ve insan sağlığını korumaktır. Bunun için gerekli çalışmalarımızı titizlikle yürütmekteyiz. Bu bağlamda ömrünü tamamlamış araç lastiklerinin çevreye verdiği kirlilik ve zararlarından arındırmak, ayrıca sahadaki lastik içlerinde ve çevresinde oluşan haşere ve sivrisineklerden kurtarmak daha yaşanabilir bir çevreye katkıda bulunmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu anlamda sahada bize yardımcı olan gerek Oto Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanlığı ve Tuşba Belediyesi zabıta ekiplerine ve duyarlı Tuşbalılara çok teşekkür ediyoruz. İnşallah çalışmalarımız Tuşbamız için hayırlı olur” ifadelerini kullandı.