Tuşba Belediyesinden yaz kursları

Tuşba Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen kriterler kapsamında futbol, basketbol, hentbol, voleybol, masa tenisi, tekvando, yüzme ve satranç yaz kurslarının geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda hayata geçirileceği belirtildi. Açıklamada, “Kurslar, alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek. Kurs kayıtlarının başladığı ve çok yoğun ilgiyle müracaatlar devam etmektedir. Kurslara ara vermemek için Ramazan Bayramının hemen ardından başlayacak. Sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle dolu dolu geçecek olan yaz kurslarında futbol, basketbol, hentbol, voleybol, masa tenisi ve tekvando kurslarına katılacakların 7- 14 yaş grubu, yüzme kursu için ise 14-15 yaş grubunda olması ve tüm branşlardaki kursiyerlerin Tuşba’da ikamet etmesi veya Tuşba’da okuyor olma şartı aranmaktadır. Kurslara başvuracak öğrencilerin ya bizzat Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ya da Tuşba Belediyesi Kalecik TOKİ’deki Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi ile Tuşba Belediyesi Şemsibey Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezinden birine başvurmaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi almak için 0432 214 00 90/91 telefon numaralarından ya da Tuşba Belediyesi Çağırı Merkezi’nin 4446011 numarasını arayıp bilgi alınabilir. Ayrıca www.tusba.bel.tr web sitesi ve sosyal medya sayfalarımızdan bilgi alabilirler” denildi.

Yapılacak kurslara ilişkin açıklamalarda bulunan Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü M. Nuri Bekiroğlu ise; “Tuşba Belediyesi olarak öğrencilerimizi eğitim öğretim dönemi boyunca yalnız bırakmayıp her konuda desteklerimizi sunduk. Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte iş yükümüzün ağırlığını yine çocuklarımızın eğitimine ve sağlıklı gelişimine ve hayat kalitelerini artırabilmeye verdik. Çocuklarımızın yaz tatillerini dolu dolu geçirmeleri ve sağlıklı olarak gelecek döneme zinde ve iyi bir eğitim alarak girmelerini istiyoruz. Bunun için belediyemiz bünyesinde çocuklarımıza yaz okulları açtık. Bunlar sportif faaliyetler olarak yüzme kursu, satranç kursu, tekvando kursu, masa tenisi kurslarıdır. Çocuklarımızın manevi eğitimi için Kur-ân’ı Kerim kursunu okulların tatiliyle birlikte başlatmıştık. Çocuklarımızın lisan eğitimi için ise İngilizce, Rusça, Arapça ve Kürtçe dil kurslarımıza da aynı hızla devam etmekteyiz. ‘Eğitime Tam Destek’ sloganıyla, gençlerimizin ve çocuklarımızın her şeyin en iyisine layık olduklarını, her bir öğrencimiz bizim için çok özel ve değerlidir, her öğrencimizin yeteneğine göre sosyal ve sportif alanda uzman eğitmenler ile eğiterek dört duvar arasında, internet kafe ve kulüplere gençlerimizi bırakmayacağız. Geleceğimiz olan gençlerimizin boş kalarak art niyetli ve sinsi düşüncelilerin ellerine bırakmayacağız. Belediyemiz kurulduğu günden beri eğitim, kültür, spor ve kişi sağlığına yönelik bu çalışmalarımız sürekli Sayın Belediye Başkanımız Doç. Dr. Fevzi Özgökçe’nin destekleri ve teşvikleriyle aralıksız olarak devam etmektedir. Şimdiden tüm öğrencilerimize hayırlı bayramlar ve üstün başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.