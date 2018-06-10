Tuşba Belediyesinden yaz spor okulu

Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Tuşba Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte açacağı ücretsiz yaz spor kursları için kayıtların 11-22 Haziran tarihleri arasında Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılacağı belirtildi. 25 Haziran’da başlayacak olan futbol, masa tenisi, voleybol, hentbol, basketbol, yüzme ve folklor kurslarının 24 Ağustos 2018 tarihinde sona ereceği kaydedildi.

“Her yıl çocuklarımıza mutlu bir tatil yaşatıyoruz”

Tuşba Belediyesinin kurulduğu 2014 yılından beri açtığı kurslarla çocukları spor ile tanıştırdığını dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Tuşbalı çocukların açtıkları yaz spor kurslarında yorgunluklarını atacaklarını, spor yaparken de yeteneklerini keşfedeceklerini söyledi. Çocukların takım ruhunun ve paylaşmanın önemini de öğreneceklerinin altını çizen Başkan Özgökçe, Tuşba Belediyesi olarak 4 yıldır çocuklar için spor ve eğitim alanında ciddi hizmetler yaptıklarını kaydetti. Çocukların yoğun geçen eğitim döneminin ardından yaz spor kurslarında yorgunluklarını atacaklarını söyleyen Başkan Özgökçe, “Yaz spor kurslarımızla her yıl çocuklarımıza keyifli bir tatil yaşatıyoruz. Çocuklarımız spor yapıyor, yeteneklerini keşfediyor, takım ruhunun ve paylaşmanın önemini öğreniyor. Çocuklarımız yaz spor kurslarında mutlu oluyorlar. Onlara bu mutluluğu yaşatmak bizi de mutlu ediyor” dedi.

“Tuşba ilçesi 4 yılda spor tesisi zengini oldu”

Tuşba Belediyesi olarak kuruldukları 2014 yılında ilçede hiçbir spor tesisinin bulunmadığına da dikkat çeken Başkan Özgökçe, gerek kendi imkanları gerekse geliştirdikleri projelerle Spor Toto Teşkilat Başkanlığından aldıkları desteklerle ilçeye birçok spor tesisi kazandırdıklarını ifade etti. Başkan Özgökçe, “Bu kapsamda profesyonel lig maçlarının oynanacağı nizami futbol sahası olmak üzere birçok futbol, basketbol ve voleybol sahalarının yanı sıra tenis kordu ile 10 adet de çok amaçlı sahayı ilçeye kazandırdık. Açtığımız yaz spor kurslarımızda verilecek olan tüm eğitimler belediyemizce 2014 yılından bu yana ilçemize kazandırdığımız spor tesislerimizden verilecek. ‘Spor yapılarak geçirilen bir gün, kazanılan yarındır’ sloganıyla açtığımız ücretsiz yaz spor kurslarımız ile Tuşbalı gençlerinin sportif zenginliği teneffüs edebilecekleri tesislerde buluşarak; sokaktan ve sokaklardan edinilebilecek zararlı alışkanlıklardan korunmalarına yardımcı olmak, fiziksel ve ruhsal yönden gelişimlerine katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.