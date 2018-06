Tuşba Belediyesinin ‘Kardeşlik Sofrası’ 100 bin kişiyi ağırladı

Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen ve Ramazan ayı boyunca devam eden ‘Şehr-i Tuşba’da Şehr-i Ramazan’ kardeşlik sofrası, başta Van Valisi Murat Zorluoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş olmak üzere, mülki amirler ve sivil toplum örgütü yöneticileri ve üyeleri ile daha çok maddi durumu iyi olmayanlarla Beşar Esed zulmünden kaçarak Van’a gelen Suriyeli savaş mağduru insanlara ve ilçe sınırları içerisinde yaşayan yetimlere kadar herkesi aynı sofra etrafında topladı. Ramazan ayının ruhu ve anlamına uygun olarak kurulan kardeşlik sofrası, İskele 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda sabit olmak üzere ve diğer mahallelerde seyyar olmak üzere 10 mahallenin tamamında kurulan ve bazı günler aynı anda 3 farklı mahallede kurulan kardeşlik sofrasına yaklaşık 100 bin insana her gün 4 çeşit sıcak yemek dağıttı. Halil İbrahim Sofrası’nın bereketiyle kurulan iftar çadırlarında günlük bin 500 kişiye yemek dağıtılması planlasa da gün geçtikçe vatandaşlar tarafından gösterilen yoğun ilgiden dolayı bu sayı çoğu vakit 5 binin üzerine çıktı. Toplumun her kesiminde her gün binlerce kişiyi aynı sofranın etrafından toplayan Tuşba Belediye Başkanlığı, ayrıca iftar çadırlarına gelemeyecek durumda olan 500 kişiye ise her gün sahur ve iftarlarına yetecek kadar sıcak yemeğini sefer taslarıyla götürüp evlerinde kendilerine teslim etti.

Kurulan iftar sofralarında Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi, tasavvuf müzikleri, Hacivat-Karagöz ve çeşitli çocuk etkinlikleri de düzenleyen Tuşba Belediyesi, dört yıldır programlı bir şekilde Van’da örnek belediyecilik anlayışıyla Ramazan geleneğini yaşatıyor. Ramazan ayı boyunca ailesi ile birlikte iftarını ya kurulan kardeşlik sofraların birinde vatandaşlarla ya da belediye tarafında evine sıcak aş götürülen şehit yakınları, hasta, yaşlı ve engellilerle açan Tuşba Belediye Başkanı Özgökçe, Ramazan ayı boyunca değişik mahallelerde kurdukları ‘Kardeşlik Sofraları’nda Ramazan’ın bereketini toplumun her kesiminde misafir ettikleri insanlarla paylaştıklarını söyledi. Sosyal belediyecilik anlamında ‘Kardeşlik Sofrasını’ huzur ve mutluluk içinde gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Özgökçe, “Kalbinin yumuşamasını ve ihtiyacının giderilmesini sever misin? Yetime merhamet et, onun başını okşa ve ona yediğinden yedir. Kalbin yumuşar ve ihtiyacın giderilir. Kim bir veya iki yetimi barındırsa, sabır etse ve sevabını da ümit etse, ben onunla cennette şu iki parmak gibi olurum (Şehadet parmağı ve orta parmağını hareket ettirdi)’ Hadis-i Şerifi’nin İslam dininde yetimlere verilen önemin bilinciyle her Ramazan ayının 15. gününde dünya Müslümanların kabul ettiği ‘Dünya Yetimler Günü’nde Van İHH İl Temsilciliği ile birlikte binlerce yetimle birlikte iftar açmanın huzuruna eriştik. Diyanet İşler Başkanlığının bu yılki Ramazan’ın teması olarak israfı seçmesi çok isabetli olmuştur. Tuşba Belediyesi olarak da bu Ramazan’ı israf ile mücadele bilinciyle hareket ettik. Bugün yeryüzünü kuşatan en büyük afetlerden birisi israftır. Bir yanda açlığın, yoksulluğun ve sefaletin pençesinde kıvranan milyonlarca insan varken, saçıp savurmak, ihtiyaç olmadan harcamak, eskimeden atmak hayati bir hatadır. Mazlum insanlar ekmek ve su gibi en temel ihtiyaçlarından bile mahrum bir şekilde hayat mücadelesi verirken, artan bir tek lokmayı bile çöpe atmak insafa ve vicdana sığmaz dedik ve bununla mücadele etmek için eğitimlerimiz her alanda düzenli olarak devam etti. Bugün insanı daha fazla kazanıp daha çok tüketmeye teşvik eden, ne kadar harcarsa o kadar değerli olacağını iddia eden bir zihniyet yaygınlaşıyor. Özenti ve gösterişe dayalı hayatlar, lüks ve israfa yönelik harcamalar öne çıkıyor maalesef. Böylece ömrünü üretim yerine tüketime adayan insanlık, aslında manevi değerlerini ve yaşama amacını tüketmektedir. Hâlbuki hayat kitabımız Kur’an-ı Kerim, insanın yeryüzüne imar ve ıslah için geldiğini, dünya ve ahiret hayatı adına orta yolu, iktisadı ve dengeyi asla kaybetmemesi gerektiğini vurgular. Yüce Rabbimiz müminleri anlatırken şöyle buyurmaktadır, ‘Onlar, harcama yaptıklarında ne israf ederler, ne de cimri davranırlar. Bu ikisi arasında bir yol tutarlar.’ Peygamberimiz Muhammed (s.a.v) ‘İsrafa kaçmadan ve kibre kapılmadan yiyiniz, içiniz, giyininiz ve sadaka veriniz.’ öğüdüyle tüketim ahlakına sahip olmamız gerektiğini dile getirmektedir” şeklinde konuştu.