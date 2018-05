Tuşba Belediyesi’nin ‘Kardeşlik Sofrasına’ yoğun ilgi

On bir ayın Sultanı Şehr-i Ramazan Tuşba’da birlik ve beraberlik içerisinde başladı. Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün gösterişten uzak, Ramazan’ın ruhuna uygun olarak her yıl ilçenin değişik mahallelerinde kurduğu ‘Kardeşlik Sofrası’ bu yılda iftarını açmak isteyenlerin mekanı oldu. Ramazan’ın ilk gününde İstasyon Mahallesi’nde kurulan ve 2 gün mahalle sakinlerine hizmet verecek olan ‘Kardeşlik Sofrası’ ilk iftarda gönül dostların buluşma noktası oldu. Tuşbalılara bir ay boyunca 4 çeşit sıcak yemek ulaştıracak olan Tuşba Belediyesi, birkaç gün bir mahallede kalmak şartıyla on merkez mahallesinin tümünde kurulacak. Ramazan’ın anlam ve derinliğine uygun olarak gösterişten uzak, samimi bir sadelik içinde kurulan Tuşba Belediyesi kardeşlik sofrasına gelen vatandaşlara Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Muğdat Günini, meclis üyeleri, başkan yardımcıları Hasan Handil ve Necla Orbayı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Nuri Bekiroğu ile Muhtarlık İşleri Müdürü Osman Kıran yemek dağıtımı yaptılar.

Tuşba Belediyesi’nin, 4 yıldır her Ramazan ayında kurduğu ‘Şehr-i Tuşba’da Şehr-i Ramazan’ kardeşlik sofrasında dağıtılan iftar yemeğinin yanı sıra Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi, tasavvuf müzikleri, Hacivat-Karagöz ve çeşitli çocuk etkinlikleri ile geleneksel Ramazan’ı, Ramazan’ın ruhuna uygun bir şekilde Van’da örnek belediyecilik anlayışı yaşatıyor. İlk günde yaklaşık bin 500 kişiyi ağırlayan kardeşlik sofrasına, rahatsız olduğu için veya başka sebeplerden dolayı gelemeyen yaklaşık 500 aileye de sefer tasları ile 4 çeşit sıcak yemek evlerine götürülerek kendilerine teslim edildi.

Ramazan-ı Şerifin ruhlara güzellik ve gönüllere zenginlik vermek, irademizi eğitmek, sabrımızı ve merhametimizi pekiştirmek, toplumsal hayatımıza huzur iklimi serpmek üzere yücelerden bir kere daha teşrif ettiğini söyleyen Başkan Özgökçe, on bir aylık bir bekleyişin ardından onu umut ve heyecanla karşıladıklarını kaydetti. Başkan Özgökçe, “Önümüzdeki bir aylık Ramazan mektebiyle, kendi istek ve arzularımıza bile teslim olmamayı öğrenip, iradelerimizi eğiterek hürriyetin gerçek tadına varacağız. Müslümanların kavuşmayı en çok arzu ettiği, müjdelerle dolu olan, hiç bir aya nasip olmayan oruç ve Kadir Gecesini içerisinde barındıran, Cenab-ı Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de ismini zikrettiği tek ay olan Ramazan, bir kez daha kavuşma fırsatını yakaladığımız mübarek bir aydır. Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayı bin aydan daha hayırlı olma faziletine sahiptir. Kur’an-ı Kerim’in kendisinde indirildiği bir aydır. Teravih namazının sadece kendisinde kılındığı tek aydır. Ramazan, Cennetin kapılarının sonuna kadar açıldığı, şeytanın zincirlendiği, cehennemin kapılarının kilitlendiği bir aydır. Bu ay, gönüllerin buluştuğu, yüreklerin coştuğu, sevginin ve merhametin bollaştığı bir aydır. Sabır ayıdır. Yardımlaşma ayıdır. Ramazan ayı oruç ayıdır. Oruç, sırf Allah rızası için yapılan, mükâfatını Allah’ın vereceği bir ibadettir. Sevabını Yüce Allah’ın vereceği önemli bir ibadete başlamanın heyecanı olan sahur yemeğinde bereket ve bolluk olduğu için Ramazan ayının bir süsüdür. Nimetlere kavuşma sevincinin bereketi ile geçen zaman dilimi olan iftarda ise müminlerin acele etmeleri hayır üzere yaşayacaklarının bir göstergesidir” dedi.