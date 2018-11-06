Tuşba ekibi Türkiye üçüncüsü oldu

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Denizli'de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Tuşba Halk Eğitimi Merkezi Gençlik Spor Kulübü üçüncü oldu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve Denizli'de yapılan Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Van'ı temsil eden Tuşba Halk Eğitimi Merkezi Gençlik Spor Kulübü, yıldızlar geleneksel düzenlemeli dalda 11 il arasında Türkiye üçüncüsü oldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulkadir Sancaklı, “Denizli'de düzenlenen Türkiye finalinde ilimizi temsil eden halkoyunları ekimiz muhteşem bir performans göstererek Türkiye üçüncüsü olmuştur. Halkoyunları ekibimizi tebrik eder, bu başarıda emeği geçen başta eğitmenlerimize ve diğer tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunarız” dedi.