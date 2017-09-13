Tuşba HEM Türkiye birincisi seçildi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan kurumlar arası en aktif site, etkin kullanım oranına göre Tuşba Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu seçildi. Milli Eğitim Bakanlığı resmi web sitesinde yapılan açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kurumların web sitelerini oluşturabilmelerini ve yönetebilmelerini sağlayan merkezi içerik yönetim sistem üzerinde, 93.386 kayıtlı kullanıcı tarafından yönetilen meb.k12.tr alan adına sahip 53 bin 931 kurum web sitesi bulunmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Web Siteleri etkin kullanım oranına göre Tuşba Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Türkiye geneli birinci olmuştur” denildi.