Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 14:46

Tuşba HEM Türkiye birincisi seçildi

Van’ın Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü internet sitesi, Türkiye geneli kurumlar arası en aktif site seçildi.

Tuşba HEM Türkiye birincisi seçildi

13 Eylül 2017 14:46


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan kurumlar arası en aktif site, etkin kullanım oranına göre Tuşba Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu seçildi. Milli Eğitim Bakanlığı resmi web sitesinde yapılan açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kurumların web sitelerini oluşturabilmelerini ve yönetebilmelerini sağlayan merkezi içerik yönetim sistem üzerinde, 93.386 kayıtlı kullanıcı tarafından yönetilen meb.k12.tr alan adına sahip 53 bin 931 kurum web sitesi bulunmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Web Siteleri etkin kullanım oranına göre Tuşba Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Türkiye geneli birinci olmuştur” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç