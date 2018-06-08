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08 Haziran 2018 16:25

Tuşba Kaymakamı Uçar karne dağıtım törenine katıldı

Van merkez Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, 2017-2018 eğitim öğretim yılının 2.

Tuşba Kaymakamı Uçar karne dağıtım törenine katıldı

08 Haziran 2018 16:25

döneminin sona ermesi ile Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.


Öğrenciler tarafından okulun bahçesinde çiçeklerle karşılanan Kaymakam Uçar, öğrencileri tek tek davet ederek karnelerini verdi. Kaymakam Uçar çocuklara hediyeler dağıtarak öğretmen ve öğrencilere iyi yaz tatilleri diledi. Karne dağıtım törenine Tuşba İlçe Emniyet Müdürü Mesut Eyigün, İlçe Jandarma Komutanı Muammer Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Geylani, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ubeydullah Arvas öğretmen ve veliler katıldı.




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