Tuşba kaymakamlığı projesi görkemli bir şekilde kapanış yaptı

Van merkez Tuşba Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen "Burası bana ait” SODES projesinin görkemli bir içerikle sergi ve kapanış programı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1 yıl önce uygulanmaya başlanan ve Tuşba Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca yürütülen proje, çocukların yapmış olduğu el sanatları ürünlerinin sergilenmesi, konser, tiyatro oyunu ve pandomim gösterisi ile final yaptı.

Program ile ilgili açıklama yapan Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, "Projemize 12 ay önce büyük bir heyecan ile başlamıştık. Bu süre içerisinde İskele Ortaokulu bahçesinde kurmuş olduğumuz çocuk merkezimiz ile dezavantajlı sayılabilecek birçok çocuğumuza ulaşarak bu merkezden faydalanmalarını sağladık. Kütüphanemiz, el sanatları, drama, müzik, bilgisayar ve tenis kursları ile çocuklarımızın kendilerine ait bir mekânda bu aidiyet duygusuyla hareket etmelerini hedefleyerek sosyal hayata katılımlarının da güçlendirilmesini sağladık. Merkezimize gelen çocuklarımızın ailelerinden ve okullarından gelen olumlu yaklaşımlarında projemizin amacına ulaştığının önemli bir göstergesi olduğu kanaatindeyim. Burada en önemli kazanımlardan biri de çocuklara sadece kurs modeliyle dayatılan bir yaklaşımın dışında, onların karar verme sürecine dâhil edildiği ve sorumluluk duygusunun geliştirildiği bir modelin benimsetilmesidir. Bu manada bugünkü program da yine çocuklarımızın keyif aldığı ve öğrendikleri bir tarzda icra edilmiştir” dedi.

Programa Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Tuşba İlçe Emniyet Müdürü Mesut Eyigün, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Muammer Uzun, Tuşba Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ubeydullah Arvas, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Müdürü Rezzan Bayram, Kamu Kurum Müdürleri, STK temsilcileri, Muhtarlar ve birçok davetli katıldı. Program günün anısı adına çekilen fotoğrafların ardından sona erdi.