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04 Eylül 2018 11:17

Tuşba Kaymakamlığından çocuklara sinema keyfi

Van’ın Tuşba Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından SODES kapsamında yürütülen ‘Burası Bana Ait’ projesi kapsamında sinema gösterimi etkinliklerine başlandı.

Tuşba Kaymakamlığından çocuklara sinema keyfi

04 Eylül 2018 11:17


Proje kapsamında 8 grup ve toplamda 480 çocuğun faydalanacağı etkinlikte, çocuklar gruplar halinde önce yemek daha sonra sinema gösteriminin keyfini yaşıyorlar. ‘Burası Bana Ait’ projesi ile ilgili açıklama yapan Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, “Projemiz 12 ay sürüyor. Artık son dönem faaliyetlerini yapma sürecindeyiz. Şu an tamamlayıcı etkinlikler kapsamında sinema faaliyetlerini başlattık. Proje kapsamında ilçemizin dezavantajlı sayılabilecek noktalarından çocuklarımızı merkezimize taşıyoruz. Kendilerini rahat ve üretken hissedecekleri şartları sağlamak ile beraber el sanatları atölyesi, drama, bilgisayar, müzik ve kütüphane sınıflarında eğitim almalarına olanak sağlanıyor. Şu ana kadar merkezden faydalanan çocuklarımızla alakalı gerek okullarından gerekse velilerimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizleri oldukça mutlu ve memnun ediyor” dedi.




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