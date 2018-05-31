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31 Mayıs 2018 10:54

Tuşba Kaymakamlığından “Van’da Ramazan” temalı fotoğraf yarışması

Van’ın Tuşba Kaymakamlığı ile Van Fotoğrafçılar Derneği (VANFOD) tarafından “Van’da Ramazan” temalı fotoğraf yarışması düzenleneceği belirtildi.

Tuşba Kaymakamlığından “Van’da Ramazan” temalı fotoğraf yarışması

31 Mayıs 2018 10:54


Konu ile ilgili açıklama yapan Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, yarışma konseptini “Van’da Ramazan” olarak belirlediklerini ve bu bağlamda Van ilinde Ramazan ayı içerisinde çekilecek fotoğrafların değerlendirmeye alınacağını ifade etti. Instagram üzerinden gerçekleştirilecek olan yarışmaya katılımın ücretsiz olduğunu belirten Kaymakam Uçar, “Kullanıcılar, 12 Haziran 2018 tarihine kadar #TUŞBAVANDARAMAZAN Hastagını kullanarak, ‘Van’da Ramazan’ ruhunu ifade eden fotoğraflarla yarışmaya katılabileceklerdir. Ayrıca yarışmaya katılım için, @tusbavandaramazan hesabını takip etme zorunluluğu olacaktır” dedi.


Yarışma sonucunda dereceye girenler arasında birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye ise çeyrek altın, ayrıca dereceye giren (2 kişiye) VANFOD tarafından 1 günlük uygulama gezisi ve ışık eğitimi ile ödüllendirileceğini dile getiren Kaymakam Uçar, yarışma şartları ve koşullarla ilgili www.tusba.gov.tr internet adresinden detaylı bilgi alınabilir” diye konuştu.




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