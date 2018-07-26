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26 Temmuz 2018 14:02

‘Tuşba Kent Tiyatrosu Projesi’nin sözleşmesi imzalandı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) Çocuk ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan ‘Tuşba Kent Tiyatrosu Projesi’nin sözleşmesi imzalandı.

‘Tuşba Kent Tiyatrosu Projesi’nin sözleşmesi imzalandı

26 Temmuz 2018 14:02


Tuşba Kaymakamı Meral Uçar ile DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, ‘Tuşba Kent Tiyatrosu Projesi’nin sözleşmesi karşılıklı imzaladı. İmza töreninde konuşan Kaymakam Uçar, Tuşba Kaymakamlığının 975 bin 727 TL bütçeli projesi ile kurumsal bir kent tiyatrosu, kent orkestra ve korosu, dünya halk dansları topluluğu, masal, roman ve hikâye anlatma atölyeleri oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Uçar, projenin hedef kitlesinin söz konusu sanat dallarından herhangi birine ilgi duyan ve yetenekli 12 ile 29 yaş arası çocuk ve gençler olarak belirlendiğini söyledi.


Tuşba Kaymakamlığının proje ortakları Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tuşba Eğitim Araştırma ve Gelişim Derneği olurken, iştirakçisi ise İstanbul Kültür Sanat Vakfı olduğu belirtildi.




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