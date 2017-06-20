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20 Haziran 2017 16:02

Tuşba Milli Eğitim Müdürlüğünden iftar yemeği

Van’ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, personeline iftar yemeği verdi.

Tuşba Milli Eğitim Müdürlüğünden iftar yemeği

20 Haziran 2017 16:02


Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İskele Öğretmenevinde personele yönelik düzenlenen iftar programına Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ve kurum personelleri katıldı. Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında bir konuşma yapan Müdür Muhlis Ceylani, “Mübarek Ramazan ayı münasebetiyle Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz iftar programlarının bu yıl üçüncüsünü düzenleyerek personelimizle bir araya geldik. Düzenlemiş olduğumuz personel buluşması iftar programımıza katılımlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Buradaki amacımız hem personellerimizle kaynaşmak hem de mübarek Ramazan ayımızı en iyi ibadetlerle daha iyi yaşayabilmektir. Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ailesini oluşturan her bir personelimize, göstermiş oldukları emek ve özveriden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ramazan ayının manevi ortamında birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini, daha nice Ramazanlara hep birlikte ulaşmayı ümit ediyor, gelecek Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum” dedi.




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