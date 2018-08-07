Tuşba Milli Eğitim’den Erasmus + başarısı

Konu ile ilgili açıklama yapan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, “Müdürlüğümüz koordinesinde hazırlanan ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus + Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA102) faaliyeti 2018 yılı teklif çağrısı kapsamında 4 okulumuzun projeleri Kabul edilmiştir. Projelerin hazırlanmasında emeği geçen proje ekipleri ve okul yöneticilerimizi tebrik ediyor, ilçemizde farkındalık oluşturmasını temenni ediyorum. Projeler ile ilçemiz 166,986 bin Avro (yaklaşık bir milyon TL) hibe elde ederek belirtilen faaliyetleri sürdürmeleri hedeflenmektedir. Projeleri kabul edilen Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Alaköy Fatih Belediyesi çok Programlı Anadolu Lisesi ve Van Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okullarımızın başarılarının devamını dilerim” dedi.