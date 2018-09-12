Samsun'da Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından “Minikler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası” yarışmasında Van'ı temsil eden Tuşba Sanat Gençlik Spor Kulübü, Türkiye 3'üncüsü oldu.

Türkiye Halkoyunları Federasyonu (THOF) tarafından her yıl düzenlenen Halkoyunları yarışmalarında Samsun Valiliği ve Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Canik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Van'ı temsil eden Tuşba Sanat Gençlik Spor Kulübü 25 il arasında 3'üncü olmayı başardı. Konu ile ilgili açıklama yapan Tuşba Sanat Gençlik Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Übeydullah Kılıç, “Bizlere ev sahipliği yapan Samsun Valimize ve Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürümüze teşekkür ediyorum. Bu yarışma için kulübümüz olarak aylarca çalışmalar yaptık. 2 gün süren yarışmada, 'Minikler Geleneksel Düzenlemeli Dal' ve 'Minikler Geleneksel Düzenlemesiz Dal' olarak iki sınıfa ayrılmıştı ve biz Minikler Geleneksel Düzenlemeli Dal da mücadele ettik. Toplamda yarışmaya katılan 25 kulüp arasında Türkiye 3'üncüsü olmayı başardık. Bizlere maddi ve manevi emeği geçen Van Büyükşehir Belediyesine, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer beye, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç beye, Tuşba ve İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürleri Abdulkadir Sancaklı bey ve Zafer Kayakeser beye, Vali Ali Cevdet Paşa ilkokulu Müdürü Öner Çayırlı Beye, Vali Haydar bey lisesi müdürü Osman Atabay beye, Mustafa Cengiz İlkokulu Müdürü Şerafettin Aysan beye ve Eğitmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.