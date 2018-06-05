Tuşba’da “5 Haziran Dünya Çevre Günü” etkinlikleri

Tuşba Belediyesi tarafından “5 Haziran Dünya Çevre Günü” etkinlikleri kapsamında, ‘Sıfır atık ile geleceğe değer kattık’ sloganıyla düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. İskele 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda bulunan Yusuf Ziya Yılmaz Çok Amaçlı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, okul müdürleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün Türkiye, Van ve Tuşba için önemli bir gün olduğunu belirterek, “Bugün insan için yaratılmış olan güzel dünyamızın en önemli günüdür. Dünya çevre gününde daha önce çok farklı şeyler konuşuluyordu. Çok farklı slogan ve manşetlerle haberler çıkıyordu. Ama artık bu çağda geri dönüşümü, israfın önüne geçilmesini ve sıfır atıkla önemli projeler konuşuluyor. Hatırlanacağı üzere ‘Sıfır Atık Projesi’ Ankara’da başlar başlamaz bizlerde o gün Van’da başlattık. Bu kapsamda Sıfır Atık Projesine çok ciddi destek verdik” dedi.

“Van Denizi bize emanet”

Van Gölü’nü temiz tutmak için yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini ifade eden Özgökçe, “Bu noktada bizim çok çalışmamız lazım dedik ve bu 4 yılda birçok çalışma gerçekleştirdik. Tuşba sınırları içinde olan sahilleri nasıl daha yaşanır bir hale getiririz diye çalışmalar başlattık. Ancak belediyeler olarak yaşam alanları oluştururken, var olan ekolojik dengenin bozulmamasına dikkat ediyoruz. Eğer buna dikkat edilmese birçok yerde sel ve taşkınlar meydana gelecektir. İşte bu noktada İskele sahilinde yeşillendirme çalışması yaptık ve nasip olursa bunun ikinci etabını da hayata geçireceğiz. Hedefimiz üçüncü etapla da üniversiteye kadar götürebilmektir” diye konuştu.

“Van Denizinin kıyısında ilk kez mavi bayrak dalgalanacak”

Tuşba Belediyesinin çevreye değer veren bir belediye olduğuna dikkat çeken Özgökçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tuşba Belediyesi kurulduğu günden bu yana çevreye değer veren bir belediye olmuştur. Bu noktada Van’a ve Tuşba’ya ilk bayrakları biz astık. Van Denizi için bir farkındalık oluşturmak ve için mavi bayrak almak için gayret sarf etmemiz gerektiğini söyledik. Van Denizinin kıyısında ilk kez mavi bayrak dalgalanacak.”

Mühendislik Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Harun Aydın’ın verdiği seminerle devam eden program, plaket takdimi ile son buldu.