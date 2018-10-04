Tuşba'da ‘Dünya Yürüyüş Günü' etkinlikleri

4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü' dolayısıyla sağlık için ‘Her Gün 10 Bin Adım' yürüyüşüne 5 gün boyunca katılanlara törenle ödülleri verildi.

İskele 15 Temmuz Şehitle Parkındaki Yusuf Ziya Yılmaz Çok Amaçlı Konferans Salonunda düzenlenen ödül törenine Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, başkan yardımcıları Necla Orbayı, Hasan Handil ve Necati Yertürk ile İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Hilal Adıgüzel, Tuşba Belediyesi ile Sağlık Müdürlüğü birim müdürleri, belediye ve sağlık çalışanları ile yarışmada dereceye girenler katıldı. Burada bir konuşma yapan Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Hilal Adıgüzel, Tuşba Belediyesi ile ortaklaşa 5 günlük bir yarışma düzenlediklerini belirterek, amaçlarının sağlıklı ve mutlu bir hayat olduğunu söyledi. Yarışmada dereceye girenlere teşekkür eden Adıgüzel, herkesi sağlıklı bir yaşam için araç kullanmak yerine yürüyüş yapmaya davet etti.

“Hastalıkların nedeni hareketsizlik”

Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ise, belediye olarak sağlıklı yaşam için verdikleri hizmetlerden söz etti. Obezite başta olmak üzere fizyolojik birçok hastalığın nedeninin hareketsizlik olduğunu ifade eden Başkan Özgökçe, bu durumu gözeterek ilçede yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları yaptıklarını söyledi. İnsanların sağlıklı bir yaşam için günde en az 10 bin adım yürümeleri gerektiğini de dile getiren Başkan Özgökçe, “Göreve geldiğimiz 2014 yılından bugüne kadar yaptığımız çalışmalar ve hayata geçirdiğimiz projelerde tek hedefimiz insanların yaşam standartlarını yükseltmek oldu. Birçok hastalığın ana etkeni olan hareketsizlikten kurtarabilir miyiz diye yola çıktığımızda şunu gördük. İnsanların yürüyebileceği yürüyüş yolu yok. Maalesef Van birçok alanda kaldırımsız şehir denebilecek bir şehir idi ve en önemlisi bisiklet ile koşu yolları önceki dönemlerde belediyeyi yöneten başkanlarımızın hiç akıllarına getirmemiş. Ama biz dedik ki insanlarımıza yürüyüş yolları, kaldırımlar, koşu ve bisiklet yollarını sağlayalım” ifadelerini kullandı.

“Hayalim, bisiklet kullananların araç kullananlardan çok olmasıdır”

Başta 15 Temmuz Şehitler Parkı olmak üzere yaptıkları tüm parklarda koşu ve bisiklet yolları yaptıklarını da ifade eden Başkan Özgökçe, “15 Temmuz Şehitler Parkına gelen insanlarımız, ailesi ile birlikte eğlenebilecekleri, basketbol, voleybol, hentbol ve masa tenisine kadar bütün etkinlikleri yapabilecekleri alanlar mevcuttur. Bunların yanında çocuk oyun grupları ve en önemlisi inşallah Van Gölü'nün temizlenmesiyle birlikte artık yüzümüzü döndüğümüz Van Denizi'nin kıyısında hem yürüyeceğiz hem de yüzeceğiz. Çünkü sağlıklı nesillerimizin maalesef önündeki en büyük engel uygun bir alan bulunmayışıydır. Şimdi yaptığımız İskele İkinci Sahil Rekreasyon Alanı ile birlikte Vanlılar yaklaşık 6 kilometrelik bir yürüyüş yoluna sahip olacaklar. Yani insanlarımız gerek özel gerekse toplu taşımayla yaptıkları yolculukları ve oturmayla geçirdikleri ömürlerini hareket ederek geçirecekler. Benim hayalim şudur, bir zaman gelecek bu şehirde bisiklet kullananlar araç kullananlardan çok olacaktır” şeklinde konuştu.

Van Gölü'ne de dikkat çeken Başkan Özgökçe, gölün kirlilikten kurtarılması ile birlikte kıyıda da yürüyüş yapılabileceğini ifade etti. Göldeki kirlilik nedeniyle yüzülecek yerlerin azaldığını söyleyen Başkan Özgökçe, bunun artırılması gerektiğine işaret etti. Özgökçe, yüzmenin de sağlık açısından önemli bir faktör olduğuna dikkat çekerek, su altı dalışla ilgili bir okul açacaklarını ve eğitim vereceklerini kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından, 10 bin adım yarışmasında dereceye giren 78 kişiye ödül olarak birer çift spor ayakkabı verildi. Ardından da tüm katılımcılar, günün anlamına uygun olarak göl kıyısında bir yürüyüş gerçekleştirdi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da alanda bulunanlara sağlık ile ilgili el broşürleri dağıtıldı.