Tuşba'da ‘Dünya Yürüyüş Günü' yarışması

Van merkez Tuşba Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Dünya Yürüyüş Günü' kapsamında, ‘Her Gün 10 Bin Adım' temalı ödüllü yarışma programının açılışı gerçekleştirildi.

Tuşba Belediyesi ile Van İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde ‘Dünya Yürüyüş Günü' kapsamında İskele Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı Yusuf Ziya Yılmaz Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda ‘Her Gün 10 Bin Adım' temalı ödüllü yarışma programına start verildi. Programa Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer Bilici, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Muğdat Günini ile sivil toplum kuruluşu temsilciler ve vatandaşlar katıldı. Programda bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, her gün en az 10 bin adım yürüyerek obezite ve benzeri rahatsızlıklarla mücadele edeceklerini belirtti. Başkan Özgökçe, “Her gün en az 10 bin adım yürüyeceğiz. İmkan bulabilirsek bisiklet kullanarak hareket edebilecek bir çalışmayla artık kaslarımız açılsın dedik. Bunun için Tuşba Belediyemiz ile İl Halk Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere sağlıklı yaşam amaçlı her gün halkımızla yürüyeceğiz. Bu konuda obeziteye karşı mücadele edeceğiz. En önemlisi eskiden insanlar yiyecek bir şey bulamazdı ama şimdi Allah'a hamdolsun ülkemizde her şey bulabiliriz. Dengeli beslenerek ve her gün yürüyüş yaparak sağlıklı bir geleceğe adım atmış olacağız. Düzenli beslendikten sonra vücuda yeteri kadar enerji endekisinin olmasıyla inanıyoruz ki biz sağlığımızı ve yaşam standartlarımızı yükselte biliriz. Biz bunu istiyoruz” dedi.

Tuşba Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerle, vatandaşa daha rahat yürüyüş yapabileceği imkanlar sağlandığını anımsatan Özgökçe, “Daha önceleri yürüyecek düzgün bir alan yoktu. Şimdi çok şükür her alanda Tuşba Belediyesi'yle düzgün yollara ve kaldırımlara sahip olduk ve oluyoruz. Engelli vatandaşlar dahi herkes için çok rahat yürüyebilecekleri yolarımız hayata geçti. Günde 10 bin atım atarsak inşallah Allah'ın bize verdiği sistemi sağlıklı bir şekilde sürdüreceğiz” diye konuştu.

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer Bilici ise, hareketsiz yaşamın birçok sağlık sorununu beraberinde getirdiğine dikkat çekerek, “Gerek bilgisayar üzerinden, gerek televizyon karşısında hareketsiz kalmak birçok hastalık için önemli bir faktör oluşturmaktadır. Özellikle solunum sitemi hastalıkları, kalp damar rahatsızlıkları olsun bunların hepsinin temelinde hareketsiz yaşam vardır. Bunu ortadan kaldırmak için günlük ortalama yarım saat yürüyüş yapmaktır” şeklinde konuştu.

Tuşba Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün ardından, program sonrası 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yürüyüş yapıldı.