Tuşba’da ‘Fikirler Konuşuyor’ münazara yarışması

Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 21 Şubat 2018 tarihinde başlattıkları ‘Tuşba’da Fikirler Konuşuyor’ liseler arası münazara yarışması sona erdi. Büyük emekler verilerek düzenlenen ve ilçe genelinde bulunan 18 lisenin tamamının katıldığı yarışma, bugün yapılan final bölümü ile sona erdi. Van Devlet Tiyatro Müdürlüğü Tiyatro Salonu’nda yapılan münazaranın finalinde Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Tuşba Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün büyük emekler vererek hazırladığı programa Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Muğdat Günini, bazı okul müdürleri, Tuşba Belediyesi birim müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani’nin açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Başkan Özgökçe, Tuşba’nın huzuruyla en önemlisi muhabbeti, kardeşliği ile her şeye örnek olduğunu belirtti. Büyük özveri ve gayretin emeği olan bu örnek yarışmayı tamamlama aşamasına getiren başta Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olmak üzere Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına, okul müdürlerine, öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Başkan Özgökçe, “Türkiye büyüyor ve gelişiyor. Türkiye’de liderler nasıl meydana getirebiliriz ve bu kardeşlerimiz yarın başta belediye meclislerinde veya TBMM’ye gittiklerinde kendilerini en iyi şekilde ifade edeceklerine inanıyoruz. İşte biz Tuşba’da bu yıl ikincisini düzenlediğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz ‘Tuşba’da Fikirler Konuşuyor’ yarışmasıyla bunu sağladık. Arkadaşlarımız Allah’ın izniyle hangi topluma girerse girsinler kendilerini en iyi şekilde ifade edebilecek duruma geldiler” dedi.

Eğitimin dört duvar arasında yapılmadığını da dile getiren Başkan Özgökçe, geleceğe umutla bakan öğrencilerin daha başarılı olduğunu kaydetti. Bu gençlerin kendilerindeki cevheri ve güzellikleri görünce geleceğe daha ümitle baktıklarını ifade eden Başkan Özgökçe, “Tuşba Belediyesi kurulduğundan beri siz gençlerimizin hizmetinde, emrinde oldu. Çünkü şuna inanıyoruz, gelecek sizdedir. Her zaman dediğimiz gibi kaybedeni olmayan bir yarışmadır. Öğrencilerimiz kazanıyor, Tuşba kazanıyor. İşte Tuşba farkı burada” ifadelerini kullandı.

İsrail’in her Ramazan ayı öncesi masun ve mazlum Müslümanları camilerde katlettiğini de vurgulayan Başkan Özgökçe, “Hatırlarsanız bu yılda Ramazan ayının başında katil devlet İsrail, Gazze’de 65 Filistinli kardeşimizi hunharca katlettiler. Onları şehit ettiler ve her Ramazan ayı öncesi bunu yapıyorlar. Ama inanıyoruz ki bu onların son katliamları olacak. Çünkü dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan her daim onlara ‘Siz katil bir devletsiniz’ diyor. Çünkü bugüne kadar bir Yahudi’ye, bir İsrail Başbakanına kimse böyle bir söz söylememiştir. Allah’ın izni ile bu katil devletin de sonu yakındır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan münazara sonunda Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci olurken, Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Ahmed-i Hani Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu. Program, dereceye giren okul ve öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.