Tuşba’da ‘Gül Kokulu Camiler’ projesi

Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün ‘Gül Kokulu Camiler’ sloganıyla başlattığı çalışmalar neticesinde başta merkez mahalleler olmak üzere Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan tüm camilerin ve taziye evleri ile Kur’an kurslarının iç ve dış mekan temizlikleri düzenli olarak yapılıyor. Tuşba ilçesinin daha sağlıklı, temiz, hijyen ve düzenli bir ilçe olması amacıyla estetiğini ve sağlığını ilgilendiren temizlikle ilgili çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, Ramazan ayının gelmesiyle yoğun olarak kullanılan camilerin ve müştemilatlarının daha sağlıklı ve hijyen olması için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde ilçe genelindeki camilerin temizliğini yapmak için 4 yıl önce belediyenin kuruluşu ile birlikte başlanan ‘Cami Temizleme Ekibi’, düzenli olarak camilerin tamamında halı yıkama, iç ve dış çevre temizliği ile genel bakım çalışmalarını periyodik olarak yapıyor.

Temizlik konusunda bütün talepleri zamanında karşıladıklarını belirten Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe; “Kur’an kursları ile birlikte camii, mescitler ve taziye evleri başta olmak üzere vatandaşlarımızın daha yoğun olarak kullandıkları alanlar için Tuşba genelinde titiz bir çalışma sürdürüyoruz. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün oluşturduğu ekipler, camilerin temizliğinde halıları yerinden kaldırılmadan vakumlu sanayi tipi makinelerle yıkıyorlar. Halıların temizliğinde özel kokular kullanılıyor. Kapıların ve duvarların da temizliğinin yanı sıra tüm mekanlar elden geçiriliyor” dedi.

Tuşba Belediyesinin sosyal alandaki çalışmaları ile örnek bir belediye olduğunu belirten Başkan Özgökçe, vatandaşların ibadetlerini daha temiz, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yapmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Bu konuda duyulan ihtiyacı karşılamak amacıyla çalışma başlattıklarını kaydeden Başkan Özgökçe, “Merkez mahalleler başta olmak üzere bütün mahallelerdeki camilerimizi ve müştemilatlarını 4 yıldır düzenli olarak temizliyoruz. Bize gelen talepler de en hızlı şekilde değerlendirilmektedir. Halkımızın memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalarımız her geçen gün artarak devam etmektedir” şeklinde konuştu.