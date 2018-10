Tuşba'da halk ekmeğe büyük ilgi

Sabahın erken saatlerinde halk ekmek satış büfelerinin bulunduğu mahalleleri tek tek gezerek vatandaşların dilek, temenni ve önerilerini alan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özökçe; sağlıklı, kaliteli ve en uygun ücretle halkın temel gıda kaynağı olan ekmek ihtiyacını karşılamak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini anlattı. Her vakit vatandaşa en iyi hizmeti tam vaktinde sunmanın gayreti ve azmi içinde olduklarını da dile getiren Başkan Özgökçe, modern tesislerde el değmeden ve yüksek kalitede üretilen katkısız ekmeği vatandaşa sunmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını kaydetti. Belediyecilik alanında yapılan her hizmet gibi ‘Halk ekmek' te Van'da bir ilk olma özelliğine sahip olan Tuşba halk ekmek uygulamasını Amerika ile Türkiye arasında yaşanan Papaz Brunson'un krizi nedeniyle döviz kurunun Türk Lirası'na karşı yapay haksız, hukuksuz ve karşılıksız olması. Doların, fırsatçıların ve stokçuların oyununu bozmak amacıyla ‘Dolara İnat Halka Ucuz Ekmek' sloganıyla 60 kuruşa ekmek satışını sürdürdüklerini belirten Başkan Özgökçe ile ekmek almaya gelen vatandaşlar arasında zaman zaman ilginç diyaloglarda yaşandı. 10 nüfusu olan Mahmut Oflas adlı vatandaş, günlük 16 ekmek aldığını dile getirince Başkan Özgökçe, “Halk ekmek en çok siz ve sizin gibi kalabalık ailelere yaradı desenize” sözüne karşılık Oflas, “Allah sizden ebeden razı olsun, hem ekmek büfeleri bize yakın, hemde ekmekler çok kalitelidir”. Eskiden 16 ekmek için 17 lira 60 kuruş veririyorsam, şimdi ise 16 ekmeğe 9 lira 60 kuruş ödüyorum. Yani günde 8 lira cebimde kaldı, ayda 240 lira, yılda yaklaşık 3 bin lira cebimde kalıyor daha ne diyeyim, Allah sizden razı olsun, Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Ucuz ve kaliteli ekmek alma mutluluğunu bize yaşattığınız için her namazda size dua ediyoruz. Ekmeğin gerek pişirme, gerek hijyen, gerekse de kalite konusunda fırınların 1 liraya sattığı ekmekten daha iyi ve daha geç bayatlıyor olmasına rağmen daha ucuza alıyoruz dedi.

30 Mart 2014 yerel seçimlerdeki vaatlerinden birinin de halka kaliteli, hijyenik, sağlıklı ve uygun fiyatta ekmek sağlamak olduğunu dile getiren Başkan Özgökçe, “Allah'a hamd olsun halkımıza verdiğimiz tüm sözlerimizi yerine getirmenin mutluluğunu, huzurunu ve bahtiyarlığını yaşıyoruz” dedi.

“Trump'a, Dolar'a ve stokçulara, fırsatçılara inat halka ucuz ekmek”

Tuşba Belediyesi olarak, başta ABD Başkanı Donald Trump'a ve Dolar'a ve en önemlisi fırsatçılara ve stokçulara inat vefalı ve kadirşinas halkımıza en uygun fiyatta ekmeği sunmaya devam ediyor. Bazı spekülasyonlar sonucu doların suni artışını bahane eden ve aslında dolar ile hiçbir ilişkisi olmadığı halde, aziz, kadirşinas ve vefalı halka yüksek fiyatta ekmek satışına müsaade etmeyeceklerini kaydeden Başkan Özgökçe, “Buğday ambarı ve un deposu olan Türkiye'de bazı fırsatçılar özellikle felaket tellalları ve bu memleketi karıştırmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürmek amacıyla ekmeği 1,5 lira ile 2 liraya satılmalı deyip, bu aziz halka yüksek fiyatta ekmek sattırmak isteyenlere karşı biz Tuşba Belediyesi olarak halk ekmeği 60 kuruştan satıyoruz. Bu aziz halk özellikle 15 Temmuz'da tanklara özellikle uçaklara ve silahlara karşı ellerine aldığı Türk bayrağı ile memleket savunmasında kendilerini siper ettiler. Bazı insanlar da ikinci bir 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi gördüğümüz bu dolar manipülasyonuyla Türkiye'de her şey normale giderken sanki bir problem varmış gibi halkın özellikle ekmeğine suyuna ve temel gıdalarına karşın ciddi artışa gittiler. Buna karşı Tuşba'da halkımız 60 kuruşa sağlıklı ve hijyenik ortamda üretilmiş olan ekmeğe ulaşıyor. Ayrıca zabıta birimlerimiz ruhsatsız ve kayıt dışı, merdiven altı ekmek üretenlere karşı çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Gerek hijyen ve gerekse de gramaj kontrollerimizi daha da artırdık” ifadelerini kullandı.

Tuşba Belediyesi olarak halk ekmek faaliyetimizi yaparken, kesinlikle fırıncıların, marketlerin ve bakkalları da düşünerek sabahın çok erken saatlerinden ekmek satışını başlattıklarını ve genelde saat 09.00' da bazı yerlerde de saat 10.00'a kadar ekmek verdiklerini ifade eden Başkan Özgökçe, “Daha market ve dükkanlar açılmadan dar gelirli vatandaşlarımız satış noktalarına gelerek, sıcak günlük ekmeğini alıyor. Sabah Bakkal ve marketler açılana kadar halk ekmek büfelerindeki satışlarımız tamamlanmaktadır” dedi.

Halk ekmeğin Türkiye'nin her yerinde halka ulaştırılması gerektiğinin de altını çizen Başkan Özgökçe, bir yanda sağlıklı ve ruhsatlı ortamlarda üretilen ekmekleri halka ulaştırırken, bir yanda da 200 gram ekmekle sıfır atık projesine bu şekilde tam destek vermeye çalıştıklarını kaydetti. Başkan Özgökçe, “Cumhurbaşkanımızın muhterem eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Çevre ve Şehircilik eski Bakanımız Mehmet Özhaseki tarafından başlatılan ve halen aktif olarak devam eden ‘Sıfır atık' projesine tam destek oluyoruz. Maalesef üzülerek belirtmek isteriz ki, dünyanın hemen her yerinde en çok israf edilen de ekmektir. Ekmeğin çöpe atılmaması için 200 gram olarak üretilmesini öneriyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığının 2018 Ramazanındaki teması da son derece önemli olan bu konuydu; 'İsraf Olmasın' temalı Ramazan-ı Şerif boyunca Dünya genelinde bir yanda açlığın, yoksulluğun ve sefaletin pençesinde kıvranan insanların; ekmek, su gibi en temel gıda maddelerinden dünya çapında mahrum milyonlarca insan hayatta kalma mücadelesi verirken, diğer yandan çılgınca bir tüketim ve israfın varlığı maalesef acı bir gerçektir. Ekmek almaya gelen kardeşlerimizle yaptığımız görüşmelerde günde en az 8-10 ekmek aldıklarını söylüyorlar. Hatta 16 ekmek alan Mahmut Oflas kardeşlerimizle görüştük. Daha önce her gün aldığı 16 ekmeğe karşılık 17 lira 60 kuruş ödeme yapıyordu. Şimdi ise 9 lira 60 kuruş ödeyerek günlük ekmeğini alıyor. Bu da çok ciddi bir meblağ ve biz bu kardeşlerimizin de kendi bütçelerine destek olsun diye Tuşba halk ekmek hizmeti vermeye devam edeceğiz. Bu şekilde gelen talepler doğrultusunda gerekirse ileriki zaman da şehir merkezinin belirli noktalarda da halk ekmek büfelerimizi kurarak sayılarını artırabiliriz. Bu hususta tamamen halkımızın tercih ve talepleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Arz talep doğrultusunda halkımıza halk ekmeği ulaştırıp, ‘Halka hizmet hakka hizmet' düsturuyla inşallah Tuşba'da halk ekmek çalışmalarımız artarak devam ettireceğiz. Yeni bir projemiz ise ileriye yönelik olarak günlük en az bir milyon ekmek üretebilecek kapasiteli bir halk ekmek fabrikasının fizibilite çalışmasına başladık. Hem deprem bölgesinde yaşayan bir il olmamız hemde stokçu ve fırsatçılar bu memlekette halkın temel gıdalarına istediği zaman müdahalede bulunuyor olmasından dolayı vefalı ve kadirşinas halkımızın temel gıda kaynağı olan ekmek için her türlü tedbirleri alacağız. Halkımız rahat olsun, vefalı ve kadirşinas halkımızın her türlü hizmetini düşünen Tuşba Belediyeleri var” şeklinde konuştu.