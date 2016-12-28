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28 Aralık 2016 11:36

Tuşba’da Liselerarası Münazara Yarışması

Tuşba’da Liselerarası Münazara Yarışması

28 Aralık 2016 11:36

Van’ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılan Liselerarası Münazara Yarışmasının ikincisi düzenlendi.
Abdurrahman Gazi İMKB Anadolu Lisesinin konferans salonunda düzenlenen yarışmaya Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Tuşba Milli Eğitim Şube Müdürü Zakir Taşkın, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen yarışmanın açılış konuşmasını yapan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, “Öncelikle her zaman yanımızda olan, eğitim ve öğretimle ilgili etkinlikte bizlere katkı sunan Sayın Belediye Başkanımız Doç. Dr. Fevzi Özgökçe’ye teşekkürlerimi sunarım. Düzenlemiş olduğumuz münazara yarışmasının ilkini geçen hafta gerçekleştirdik ve çok güzel geçti. Şimdi ikincisini düzenliyoruz. Bu tür yarışmalarımızı düzenlememizin amacı, öğrencilerimizin fikirlerini konuşturarak başarıyı elde edebilmesidir. Bu amaçla öğrencilerimiz fikirlerini anlatırken kavga etmeden, sesini yükseltmeden, kendi fikrini ve düşüncesini karşı tarafa anlatacaktır. Bir birimizi iyi anlayabilmek ve öfke kontrolünü sağlayabilmektir. Bir fikrin var, bir düşüncen var ve bunu ifade etmek istiyorsun, karşı taraf bunun tam tersini savunuyor olabilir ve onun düşüncesi de odur. Bir birinizi ikna edeceksiniz ve bu ikna esnasında da karşı tarafı kırmadan ve rencide etmeden duygularını, düşüncelerini uygun ibarelerle karşı tarafı ikna edeceksin. Amacımız da bu olmalıdır ve bunu başardığımız an medeni toplumlar oluruz. Bu projenin ilçemize hayırlı olmasını dileyerek, yarışmacı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.
Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ise, “Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinden başka medeni toplum göremiyoruz. Her toplum kendisini gerek inancı, kültürü ve bütün değerleri açısından baktığımızda, hakikatten muasır medeniyetler dediğimiz Türkiye’nin gelmiş olduğu bu süreçte, özellikle eski dönemlerde bir birlerini ikna etmek, bir birlerini tamamen zorla bazı fikirleri ve düşünceleri aktarmaya çalışıyorlardı. Şimdi ise karşılarındaki bir insan ile konuşurken kaş, göz hareketi dahi yapmadan karşıdaki insana Allah yaratmış ve kalbini kırmadan düşüncemizi, fikrimizi ve analiz ettiğimiz tezinizi aktarırsınız. Biz Tuşba ilçemizde ‘Fikirler Konuşuyor’ münazara programlarımızda kendimize bir düstur edindik. İnşallah gelecekte her biriniz bir komisyonda, bir kurumda ve bir noktada muhakkak bir söz sahibi olacaksınız ve söz sahibi olduğunuzda da burada öğrenmiş olduğunuz bilgi ve beceriyi oralarda kullanmanız gerekir” ifadelerini kullandı.
Abdurrahman Gazi İMKB Anadolu Lisesinin konferans salonunda yapılan münazarada; Güzel Sanatlar Lisesi ‘okulda öğrencileri geleceğe hazırlayan akademik çalışmalardır’ tezini savunurken, Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise ‘okulda öğrencileri geleceğe hazırlayan sosyal kültürel aktivitelerdir’ tezini savundu. Oldukça çekişmeli geçen münazara sonunda jüri üyeleri 88 puanla Güzel Sanatlar Lisesinin tezini birinci seçti. Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 86 puanda kaldı. Zorlu geçen münazaranın ardından Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ve Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani tarafından münazaraya katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.



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