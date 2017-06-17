Tuşba’da mahalleler yeni parklarla buluşuyor

Yıllardır serhat şehri Van’da yapılmayan, bölge halkının adeta hasret kaldığı Parklara, Mesire alanlarına ve Yeşil alanlara Tuşba Belediyesi tarafından Tuşba ilçesine, dolaysıyla Van’a kalıcı eserler bırakmaya devam ediyor. Tuşba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü hız kesmeden çalışmalarını sürdürdüğü modern park yapımlarına bu güne kadar ilk kez parklara kavuşacak. Altıntepe ve Seyrantepe mahallelerine şehre yakışır parklar kazandırarak devam ediyor. Geçmişte hiç park alanı ve yeşil alanı olmayan Altıntepe ve Seyrantepe mahallelerine 2 yeni modern ve halkın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek parklar kazandırıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımı hızla devam eden parklar mahalle sakinlerince özellikle yaz tatiline giren öğrencilerce heyecanla bekleniyor.

Hem 2015 hemde 2016 yıllarında Van’da ve bölgede yapılan modern parklar ile bölgede lider olan Tuşba Belediyesi 2017 yılında da çalışmalarına hız kesmeden büyük ve modern parkların yapımına yeşil alanların artırılması çalışmalarına devam ediyor. Park alanlarında geniş yeşil alanlar, yeşil ağaç ve süs bitkilerinin yanı sıra, çok amaçlı spor alanları, Osmanlı figürlerinden esinlenerek üretilen modern çardaklar, kent mobilyaları, tarihi Osmanlı çeşmeleri ve adeta çocukların hayali olan değişik figürlü çocuk oyun gruplarını da içerisinde bulunduran parklar bölgede örnek olarak gösteriliyor ve bölge halkı ‘nerede mavi duvarlı bir yeşil alan gördü mü işte burası Tuşba Belediyesi Park alanıdır’ diyecek duruma geldi.

Yapılan parklar da TSE onaylı kent mobilyaları ve farklı tasarımlı ürünler kullanılarak halkın hizmetine sunuluyor. Yeşillendirme ve dekoratif peyzaj çalışmaları ile aileler için güvenli ve huzur verici alanlar şeklinde inşa edilen parklar, ilçenin kentsel gelişimine ve ihtiyaç duyulan yeşil alan oranının artırılmasına büyük katkı sağlamaktadır.

Belediyecilikte her alanda adeta örnek ve önemli çalışmalara imza atan Tuşba Belediyesi, ilçenin gelişip güzelleşmesi konusunda da büyük çabalar harcıyor. Mahalle sakinleri için önemli bir dinleme merkezi ve spor alanı olacak olan ve her detayının en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü yeni parklar, geleceğimiz olan çocuklarımız ve ailelerimiz için temiz, nezih, ferah ve gönül rahatlığıyla kullanabilecekleri alanlar haline getiriliyor.

Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, yapımına başladıkları parkların mahalleler ve ilçenin sosyal alanda gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti. Göreve geldikleri günden itibaren Tuşba’nın daha modern, yaşanır ve gelişen bir ilçe olması için büyük bir çaba gösterdiklerini ifade eden Başkan Özgökçe, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Tuşba’nın kentsel tasarım ve modern yollarına modern parklar eklemekle birlikte kültürel, sosyal ve sportif aktivitelerine hak ettikleri önemi verdik. Altıntepe ve Seyrantepe mahalle parklarımız toplumumuzun her kesimine hitap edecek, ilçe halkımıza gerek sportif, gerekse de sosyal diğer faaliyetlerde kullanabileceği alanlar olacaktır. Tuşba da yaptığımız bu parklarla gerek ilimizde gerekse bölgemizde önemlin bir farkındalık oluşturulacaktır. İnşallah çok kısa bir sürede tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır” dedi.

Yapılan park çalışmalarına ilişkin bilgi veren Tuşba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Hasan Handil; “Merkez mahalle olmalarına rağmen Altıntepe ve Seyrantepe mahallelerimizde bu güne kadar hiç park yapılmamış. Mahalle sakinlerimizin parklara çok ihtiyacı vardı. Tuşba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak bu iki mahallemize modern ve çok güzel iki park kazandırıyoruz. Bu parklarımızın bir tanesi yaklaşık 3 bin 500 m2 diğeri ise yaklaşık 3 bin metrekare olacaktır. Bu parklarımızda çok amaçlı spor alanları, 13 parçalı fitnes aletleri, değişik figürlü oyun gurupları, Osmanlı motifli modern kent mobilyaları, Osmanlı çeşmeleri, satış büfesi ve bekçi kulübeleri olacak. Parklarımıza bölge halkından şimdilik önerilen isimler ‘Altıntepe Mahalle Parkı ve Seyrantepe Mahalle Parkı’ olarak geldi, parklar bitince meclisimize sunulacak isimleri mahalle sakinlerinden beklemekteyiz. Şu an çalışmalarımız hızla ilerlemekte inşallah çok kısa bir sürede vatandaşlarımızın kullanımına alacağız” ifadelerini kullandı.