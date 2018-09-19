Tuşba'da mega projeler bir bir açılıyor

Van merkez Tuşba Belediyesi'nin, yaklaşık 15 milyon lira harcayarak yapımını tamamladığı 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Yusuf Ziya Yılmaz Çok Amaçlı Konferans Salonu açılışı ile 4.Geleneksel Sünnet Şölenini TRT Kürdi Televizyonu'nda yayınlanan Çepik programı ile şenlik havasında gerçekleştirildi.

DAP idaresi ve Samsun Belediyesi'nin katkılarıyla Tuşba ilçesi Van Gölü kıyısında yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Parkı ve çok amaçlı konferans salonu törenle hizmete açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe yaptı.

“Van'da yerel yönetim anlamında çok önemli çalışmalar yapılıyor”

Programda bir konuşma yapan Vali Murat Zorluoğlu, Van'da son 2 yıl içerisinde çok büyük değişim ve dönüşüm yaşandığına dikkat çekti. Birkaç yıldır Van'a gelmeyenlerin geldiklerinde bunu fark ettiğine dikkat çeken Vali Zorluoğlu, “Çok büyük bir bölümü de eminim sayın milletvekillerimize ve diğer yöneticilerimize bunu söylüyor, takdirlerini, teşekkürlerini sunuyorlar. Hakikaten son birkaç yıldır Van'da yerel yönetim anlamında çok önemli çalışmalar yapılıyor. Uzunca bir süreden beri belki 8-10 yıldır Van halkının unuttuğu, adeta özlemle ve hasretle beklediği gerçek belediye hizmetlerini sizlerle buluşturmaya gayret gösteriyoruz. Edremit'ten, İpekyolu, Tuşba'ya hakikaten gerek sahil boyunda, diğer yollarda, kaldırımlar, caddelerde, hakikaten çok güzel projeler kısa zamanda hayata geçirildi” dedi.

“Kendilerini çevreci ilan eden belediye yönetimi tarafından van çok ihmal edildi”

Van Büyükşehir Belediyesince yapılan hizmetleri anlatan Vali Zorluoğlu, 2016 yılı belediye bütçesinin yüzde 30'u yatırım hizmetleri için harcandığını ve yüzde 70'i ise cari harcama dediğiniz personel ve benzeri işlere harcandığını kaydederek, “2016 yılı sonunda belediyeyi devraldığımızda devlet olarak, hükümet ve kayyum olarak 2017 yılı sonuna geldiğimizde Van Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin yüzde 60'ı yatırıma harcadık ve yüzde 40'ını ise diğer masraflara harcadık. Yani sadece bir yılda Van halkına belediye hizmetlerinde oransal olarak 2 kat, miktar olarak çok fazla pay ayrıldı. Bunlar hizmete dönüştü. Şu ana kadar 2017-2018 yılında bin 500 kilometre asfalt yol yaptık. Bunun çok büyük bölümü sıcak asfalt. Büyük parklar caddeler yaptık. Van'ın 100. yılında İskele Caddesi ışı ışıl cazibe merkezi haline geldi. Çalışmalar sürüyor. Tadilat tamamlandığında Cumhuriyet Caddesi, Sıhke Caddesi, Maraş ve 2 Nisan Caddesi'nden sonra Van'ın yeni bir prestij caddesi olacak. Buna benzer hizmetler yapıldı. Van, kendilerini çevreci ilan eden belediye yönetimi tarafından esasında çok ihmal edildi. Van'ın, İpekyolu'nun, Tuşba'nın kanalizasyonun büyük bir bölümü Van denizine gidiyor. Bunun önüne geçmek için hükümetimizin, milletvekillerimizin desteğiyle yeni bir atık su tesisinin projesini tamamladık, ihalesini yaptık, sözleşme yapıldı. İnşaatı devam ediyor. İnşallah tamamlandığında Van'ın en önemli değeri olan Van Denizi kirlenmeyecek” şeklinde konuştu.

“Van'a gönderilen kaynaklar neden hizmete dönüştürülmedi”

Van halkının hizmetin en güzeline layık olduğunu ifade eden Vali Zorluoğlu, “Elbette bu güzel hizmetleri sizlerle buluşturmak biz belediye başkanlarının, valilerin, kaymakamların görevi. Sizler hizmetlerin en güzeline layıksınız. Biz bunları yapmak zorundayız. Ama şu soruyu sormanızı isterim. Son 10 yıldır aynı miktarda kaynak geliyor. Hükümet bütün belediyelere nüfusa göre para gönderiyor. Peki, son 2 yıl içerisinde bu kadar büyük belediye hizmetleri yapılabiliyor iken, ondan önceki 8-10 yılda hizmetler neden yapılmadı? Van'a gönderilen kaynaklar neden hizmete dönüştürülmedi. Bu kaynaklar nereye harcandı. Bu soruları kendinize sorunuz. Bu soruların cevabını verdiğinizde eminim bundan sonra ideolojik belediyecilik anlayışına değil, hizmet belediyeciliğine ve gönüllere dokunan belediye hizmetlerine destek vereceksiniz. Aramızda Samsun'un Türkiye'nin efsane belediye başkanlarından Yusuf Ziya Yılmaz var. Bu parkı ve içerisinde bir konferans salonu kazandırdılar. Gevaş'ta meydan düzenlemelerine çok büyük destek verdiler. Zaten kendisi bir Van sevdalısıdır. İnşallah Van'a özel destekleri devam edecek. İnşallah bu yeni hizmetleriniz unutulmazlar arasına girecek” şeklinde konuştu.

“Gönül belediyeciliğini hayata geçiriyoruz”

Samsun eski Büyükşehir Belediye Başkanı olan 27'inci dönem Samsun AK Parti Milletvekili ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ise 2015 yılında AK Parti Genel Merkezi'nde bir akşam belediye başkanları toplantısının olduğunu hatırlatarak, “Bu toplantıda Yerel Yönetimler Başkanı dedi ki bazı Büyükşehir Belediye Başkanlarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'ndeki bazı illerimizle kardeş olmasını istiyoruz. Herkes istediği ili seçsin dediler. Ben elimi kaldırdım ‘Bana Van'ı verin' dedim. Çünkü ben Van'da 1990-93 yılları arasında Allah nasip etti Bölge Müdürlüğü yaptım. O hatıralarım depreşti ve Tuşba ilçemizi, Gevaş ilçemizi ve hem de Bitlis'i kardeş olmak üzere seçtim. Bu hizmetler bizim boynumuzun borcu oldu zaten insanlarımız tabi yapacaksınız ya! Bunları yapmak size yakışıyor. Bunları yapmak sizin harcınız. Biz bunu öğrendik. AK Parti yapar. AK Parti üretir insanımızın hayatına değer verir ve konfor katar. Ama bundan sonra yapılması gereken bir iş daha var. O da ‘Gönül Belediyeciliği' inşallah 2019 yılını takip eden süre içerisinde Türkiye bir başka belediyecilik vizyonuna yani ‘Hizmet Belediyeciliği'nin üstüne bir de ‘Gönül Belediyeciliği' ile tanışacak. Bu süreçlerde Rabbim bizlere hep sizlere hizmet etmeyi fırsat verdi. Ben AK Parti Türkiye tarihinin en büyük devrimlerini gerçekleştirmie bu akşam çok müstesna bir mutluluk yaşıyorum Allah hepinizden razı olsun. Bu hizmetlere katkı veren herkesten razı olsun. Bu hizmetlerden istifade eden şu çocuklarımızın geleceğini görür gibi oluyorum. Şuan da onlara hayırlı gelecekler Allah'ım nasip etsin. Bu akşam burada gördüğüm kadarıyla bir de sünnet şöleni var. Bu çocuklarımızın ailelerine dilerim mürüvvetlerini de göstersin” şeklinde konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmadığı günlerde Van'da hemşehrilerinin içinde olacağını kaydeden AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, “Hep aranızda olacağım, Van'ın ve Vanlının yararına olan her işte sizlere hizmet etmeye devam edeceğim. Van'ımız dünya şehridir. Van'ımız gölü ile çok şanslı bir ildir geçen hafta burada olan Kültür ve Turizm Bakanımız Van'ı Türkiye'de 6 mega turizm kenti olarak programa almış ve bu konuda çalışmalara başlamıştır. Değerli hemşerilerim bu gece sizlerle beraber bu sünnet düğününde bulunmaktan dolayı da ayrı bir mutluluk, huzur içindeyim. Çok kıymetli arkadaşım 28 senelik arkadaşım Sayın Yusuf Ziya Yılmaz beyin katkısı ile bu güzel eseri için kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

“Ak Parti Türkiye tarihinin en büyük devrimlerini gerçekleştirmiş”

AK Parti Van Milletvekili ve MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar ise yaptığı konuşmada açılışın hayırlara vesile olması dileğinde bulundu. Gençlere de tavsiyelerde bulunan Gülaçar, “AK Parti dediğinizde eğer bir gün yakın tarih yazılmaya başlanırsa bu yakın tarihte AK Parti'nin nasılda büyük devrimler gerçekleştirdiğini, nasılda büyük projelere imza attığını Türkiye'yi dünüyle mukayese edemeyeceğiniz kadar yukarılara taşıdığını yazmış ve okumuş olacaksınız. Bizler şuan bu tarihin içerisinde yaşayanlarız. Yani AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne bu ülkeye ve bu millete yapmış olduğu hizmetleri biz birebir yaşıyoruz. Birebir solukluyoruz, şahitleniyoruz. Ama yaşları 18-19-20 olan gençlerimiz Türkiye'nin dününü ve bu gününü mukayese etme imkânına sahip değildir. Burada bize düşen ağabeyler olarak, anneler-babalar olarak AK Parti'nin yapmış olduğu bütün bu hizmetleri nesillerimize, gençlerimize doğru bir şekilde anlatmaktır. Bir daha samimiyetle ifade ediyorum AK Parti Türkiye tarihinin en büyük devrimlerini gerçekleştirmiş ve bugün bizler Hamd olsun Allah'a dünyada ilk 16 hedefini ilk 10'lara koymuş bir ülke konumundayız. 15 Temmuz destanı yaşanmış bir destandır, tanıklık yapılan, şahitlik yapılan bir destandır. O gün bu şerefli millet hainlere, hainlerin arkasında duran ABD'ye, İsrail'e, Avrupa'ya bütün o hain odaklara meydan okumuş, ‘Hayır' demiş. İşte bizler 15 Temmuz Destanını yazan insanlar olarak şimdi burada 15 Temmuz Destanını ifade eden, ölümsüzleştiren abideleştiren bir yerin açılışını yapıyoruz. Hepiniz hoş sefalar getirdiniz. Allah sizden razı olsun emekleriniz boşa gitmesin ayağınıza taş değmesin güzel hizmetlerin devamı adına Allah yar ve yardımcımız olsun” diye belirtti.

DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir ise 2014 yılında hazırlamış oldukları bir takım eylem programları kapsamında 6 tane gelişme ekseni belirlendiklerini kaydederek, “Bunlardan bir tanesi de altyapı, şehircilik ve çevre ile ilgili bir gelişme eksenimiz vardı. Bunun altındaki bir alt eylem olarak da bölgede özellikle rekreasyon alanı dediğimiz kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırılması kapsamında 2015 yılında bir program geliştirmiş olduk. Bu program kapsamında özellikle bizim sorumluluk alanı kapsamında hâlihazırda belediyelerimiz tarafından projesi hazırlanmış ve kazma vurmaya hazır olan projelerin finansmanı için o zamanki Kalkınma Bakanımız Cevdet Yılmaz talimatıyla özellikle bu projenin finansmanı için gerekli ödeneği yıl içerisinde çıkartarak toplam 35 Milyon Liralık bir ödenekle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerimizde 10 tane projeyi bu şekilde 2015 yılında finansmanını sağlamış olduk. Bunlardan bir tanesi de şuanda bulunduğumuz Tuşba Belediyemizin İskele Sahil Yolu kapsamındaki bu 50 dekarlık proje kapsamında idaremizin sağlamış olduğu 8 Milyon Liralık bir bütçeyle sağlamış oldu. Gerçekten büyük bir emek ve gayretle hem Tuşba Belediyesi'nin kendi teknik elemanları hem de idaremizin elemanları ile beraber bugün bu proje hayata geçmiş oldu. Bu projenin yapımında emeği geçen ve ona hassaten zamanını ayıran herkese buradan huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Bizden önce burada belediyecilik yapıyorum” diye dolaşan birilerinin bırakmış olduğu çöplükten, çukurdan, çamurdan geçilmeyen bir şehri, 4 yılda kıt imkanlarla 40 yıllık hizmetlerle buluşturduklarını anlatan Başkan Özgökçe, halkın sırtını döndüğü Van Denizine artık 15 Temmuz Şehitler Parkı ile yüzünü döndüğünü kaydetti. Başkan Özgökçe, “Eskiden burası çamurdan geçilmiyordu. Bataklık bir durumdaydı ama hamdolsun biz 2014 yılında kalkınma ajansımıza bir fizibilite projesi sunduk. Bu proje çerçevesinde acaba burayı ıslah edebilir miyiz? diye bir proje hazırladık ve projemizi DAP Başkanlığı'na sunduk. Hamdolsun bizler, çalışmalarımızla halkın parasını halka kullandık. Bundan sonra Allah'ın izniyle terör örgütüne, teröre destek olarak bir tek kuruş gitmiyor, gitmeyecek. Allah'a hamdolsun bugün halkın parası, halka kullanıldığında nasıl büyük projeler ortaya çıkıyor, bu en önemli örneklerdendir” dedi.

“4 yılda çok kıt imkanlarla 40 yılda yapılmayan hizmeti yaptık”

Çok zor şartlarda 2014 yılında yerel seçimleri kazandıklarını hatırlatan Başkan Özgökçe, kendilerinden önce buralarda belediyecilik yaptıklarını söyleyen birilerinin olduğunu ifade ederek, “Bizlere bırakmış olduğu mezbelelik, çöplük ve çukurdan, çamurdan, tozdan geçilmeyen bir şehri. Hamd olsun 4 yılda çok kıt imkânlarla 40 yıllık hizmetleri Rabbime Hamd olsun başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile akabinde Ak Belediyeciliği bizlere örnek olarak gösteren ve şuanda da kardeş belediyecilik noktasında bize destek olan. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız, Samsun Milletvekilimiz Yusuf Ziya Yılmaz ağabeyimizin bizlere hakikaten rehber olmasıyla biz çok kıt imkânlarla, çok zor şartlarda şu daima sırtımızı döndüğümüz Van Denize, Hamd olsun 15 Temmuz Şehitler Parkımızla yüzümüzü dönüyoruz. Eskiden buralar çamurdan geçilmiyordu, bataklık bir durumdaydı ama Hamd olsun biz 2014 yılında hemen Kalkınma Ajansımıza bir fizibilite projesi sunduk. Bu proje çerçevesinde acaba burayı ıslah edebilir miyiz? Bu Van Denizine bundan sonra yüzümüzü dönebilir miyiz? Diye bir proje hazırladık. Akabinde projemizi DAP Başkanlığımıza sunduk o dönem Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz beye, Şuan ki DAP Başkanımız Sayın Adnan Demir beye ondan sonraki proje işinde 2'inci etabımız Sayın Lütfü Elvan Bakanımız ve şimdide Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız olan Mustafa Varank beye ben hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum” dedi.

“Dört bin çocuğu sünnet ettirdik”

Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdikleri sünnet şöleni kapsamında bu güne kadar 4 bine yakın çocuğu sünnet ettirdiklerini de hatırlatan Başkan Özgökçe, ‘Başkanım Kirven Olsun' dediklerini ifade ederek, “Biz de dedik ki biz sizlerin hizmetkârıyız, sizin kirvenizde oluruz. Hamd olsun burada binlerce çocuğumuz sünneti seniyeye uygun olarak biz önce hoş geldin bebekle, hoş geldin melekle evlerinde bir bir ziyaret ettik. Sonra onların sünnetlerini gerçekleştirdik. Allah nasip ederse okullarını açtık okullarına gönderiyoruz ve nasip olursa askere göndereceğiz. Her Mehmetçik gibi vatanını, devletini, milletini, bayrağını, ezanını tüm şer güçlere rağmen tüm iç ve dıştaki düşmanlara rağmen Allah'ın izni ile 780 bin kilometre karede huzurun bekçisi olacaklar. Sonra onları üniversitelere göndereceğiz ve Allah'ın izni ile bu geleceğimiz olan gençler bu memleketi ilelebet dünyanın her tarafında kendileri gibi vefalı kadirşinas insanlara hizmetkâr olacaklardır” şeklinde konuştu.

“Daha büyük ve güzel adımlar atacağız”

Belediyecilik denildiğinde belediye başkanı, meclis üyeleri ve çalışanları kendilerini halkına feda etmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Özgökçe, “Allah'a Hamd olsun Tuşba Belediyesi kurulduğu günden bu güne halkına, milletine, devletine, bayrağına ve vatanına kul köle oldu. Hizmetlerimiz elhamdülillah göz önünde Rabbim nasip ederse bu hizmetlerle, bu faaliyetlerle İnşallah daha büyük, daha güzel adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların akabinde TRT Kurdi'de Aydın Aydın'ın sunduğu Nur Ertürk, Gülşen Korucu, Mehmet Çakırkaya, Murat Yıldız ve Ali Gündüz'ü konuk olduğu Çepik programına geçildi. Programın açılışını sünnet olan çocuklarla birlikte onlar için bestelediği şarkı ile açan Aydın, Amerika ile Türkiye arasında yaşanan Rahip Andrew C. Brunson'un krizi nedeniyle döviz kur-u'nun Türk Lirası'na karşı yapılan atraksiyon ve manipülasyona tepki amacıyla sünnet olan çocukların taçlarına Türk Lirası takarak sahneye çıkardı.

15 Temmuz Şehitler Parkı açık amfisinde gerçekleşen programa; Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe'nin yanı sıra Van Valisi Ve Büyük Şehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Samsun AK Parti Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ile İrfan Kartal, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Cumhuriyet Başsavcı İbrahim Keskin, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, İl Emniyet Müdürü Suat Ekici,AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile AK Parti ilçe başkanları, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşların daire amirleri, sivil toplum örgüt temsilcileri, mahalle muhtarları ile vatandaş katıldı.