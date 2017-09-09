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09 Eylül 2017 14:26

Tuşba’da ‘Okul Güvenliği’ toplantısı

Van’ın Tuşba Kaymakam Vekili Cemil Öztürk başkanlığında “Okul Güvenliği” toplantısı yapıldı.

Tuşba’da ‘Okul Güvenliği’ toplantısı

09 Eylül 2017 14:26


Koç İlk ve Ortaokulu’nda yapılan toplantıya Tuşba Kaymakam Vekili olan İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muammer Uzun, İlçe Emniyet Müdür Vekili Levent Aktay, kurum amirler, muhtarlar ve okul müdürleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, ilçede bulunan okullarda yapılan ve yapılacak olan icraatlardan bahsetti.


Tuşba Kaymakam Vekili Cemil Öztürk ise, toplum için eğitimin en önemli işlerden birisi olduğunu belirterek, “Biz devlet olarak, başta Sayın Valimiz olmak üzere önemli meselemiz eğitimdir. Her şeyin bir telafisi olabilir, ama eğitimin bir telafisi olmaz. Dolayısıyla eğitim bizim öncelikli konumuz olacaktır. Eğitim tek başına halledilecek bir şey olmadığı için bugün burada bir araya geldik. İnşallah 2017-2018 eğitim öğretim yılında Tuşba’da alınacak önlemler ve tedbirlerle daha güzel, daha huzurlu bir eğitim öğretim yılı yaşarız” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından söz alan katılımcılar, okullardaki ihtiyaç, talep ve önlemler konusundaki görüşlerini iletirken, çözümleri konusunda çalışmalar yapılacağı belirtildi.




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