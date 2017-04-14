Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 15:13

Tuşba’da ortaokul müdürleriyle istişare toplantı

Van’ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, ortaokul müdürleriyle istişare toplantısı düzenledi.

Tuşba’da ortaokul müdürleriyle istişare toplantı

14 Nisan 2017 15:13


Hacı Ömer Sabancı İlk ve Ortaokulunun toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Şube Müdürü Zakir Taşkın ve ortaokul müdürleri katıldı. Burada konuşan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, daha önce lise müdürleriyle bir araya geldiklerini belirterek, “Şimdi de ortaokul müdürlerimiz ile bir araya geldik ve daha sonra da okulöncesi ve ilkokul müdürlerimiz ile bir araya gelerek istişare toplantıları yapacağız. Böylece çalıştay şekilde çalışabilmemiz ve bir birimizi daha iyi anlayabilmemizin gayreti içindeyiz. TEOG sınavı ve sonrası, çok önemli yarışmalar ve önemli değerlendirmeler oldu okullarda. Birinci dönem daha çok tohum ekme ve onu besleme dönemiydi. İkinci dönem artık meyvelerin dallarda durması ve onların hasat mevsimi olarak görülür genelde. TÜBİTAK projeleriyle, okulöncesi şenliklerle ve okullardaki diğer faaliyetlerle birlikte biraz daha hareketli daha çok sergiler, etkinlikler ve faaliyetler 23 Nisan ve 19 Mayıs ile birlikte daha çok hareketlenme olacak. Bu süreç içerisinde birçok yarışma yapıldı ve sene başından bu döneme kadar öğrencilerimiz birçok yarışmalara hazırlandılar. Hamdolsun ki bu yıl birçok alanda birçok başarı elde edildi. Hem TEOG’da hem YGS ve LYS’de çok güzel başarılarımız var ve bu özverili, gayretli çalışmalardan dolayı size ve ekibinize teşekkür ediyoruz. Öğrenci ve velilerimizi bu üstün başarılarından dolayı da tebrik ediyorum. Medeni cesaret göstererek okul, ilçe, il, bölge ve ülke yarışmalarına katılan tüm birimlerimizi kutlar, katkı sunan herkese teşekkür ederiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
11
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    11°C
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    13°C
VAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:40
  • Güneş :05:23
  • Öğle :12:17
  • İkindi :16:00
  • Akşam :18:50
  • Yatsı :20:22
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!