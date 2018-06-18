Tuşba’da parkı olmayan mahalle kalmıyor

Tuşba Belediyesi, merkez mahallelere yeni modern ve halkın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek parklar kazandırıyor. Bölge halkı, adeta hasret kaldığı ve yıllardır serhat şehri Van’da yapılmayan parklara, mesire ve yeşil alanlara Tuşba Belediyesinin ilçeye ve dolayısıyla Van’a kazandırdığı kalıcı eserlerle tanışıyor. Tuşba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, hız kesmeden çalışmalarını sürdürdüğü modern park yapımına Altıntepe, Seyrantepe, Kalecik, İskele, İstasyon ve Akköprü mahallelerinden sonra Bardakçı Mahallesi’nde de halkın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek modern parka kavuşuyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımı hızla devam eden ve mahallede ilk olma özelliği taşıyan park, mahalle sakinlerince heyecanla bekleniyor.

“Parkımız Bardakçı’ya yakışan bir projedir”

Hayata geçirdiği her projesi bölgede ilk olma özelliği taşıyan Tuşba Belediyesinin toplum tarafından takdirle karşılanan mega projelerinin yanı sıra yaptığı parklarla da halk tarafından büyük beğeni topluyor. Mahallelerinde yapımına başlanan parkın sahil mahallesi olan Bardakçı’ya yakışan bir proje olduğunu kaydeden Mahalle Muhtarı Fahrettin Sargın, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe’nin seçim vaatlerinden biri olan Osmanlı mimarisine sahip ‘Eyvanlı Çeşmeler’ tamamlandığını ve yapımına başlanan parkın da kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını kaydetti. Muhtar Sargın, “Belediye Başkanımız Fevzi Bey bize çeşme ve park sözü vermişti. Mahalle sakinlerimize yakışacak parkımız yapılıyor. Osmanlı çeşmemiz de faaliyete girdi. Osmanlı çeşmemizin de parkımızın da yapılması Bardakçı Mahalle sakinleri olarak bizleri çok memnun etti. Yapılan hizmetten dolayı emeği geçen tüm Tuşba Belediyesi çalışanı ile Belediye Başkanımız Fevzi Özgökçe’ye çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan parkın Bardakçı Mahallesi’nde ilk olma özelliğine de sahip olduğunu dile getiren Muhtar Sargın, “Mahallemizin bir parka kavuşması bizim için hayaldi, şimdi hayallerimiz gerçek oldu. Çünkü halkımıza yakışacak bir proje hazırlamışlar. Zemin iyileştirme çalışmalarından sonra hızlı bir şekilde yapımına başlanacak olan parkımız çok kısa bir sürede tamamlanacaktır. Geçmiş dönemlerde çok fazla bir hizmet yapılmıyordu. Yapılan işlerde şehir merkezine çok yakın olan mahallelerde yapılıyordu. Çok şükür Tuşba Belediyesinin kurulmasıyla bu hizmetler bize de ulaştı. Yapılan bu hizmetten dolayı Tuşba Belediyesine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“İnsan ve hizmet odaklı yönetim anlayışıyla çalışıyoruz”’

Tuşba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kendi işgücü ile yaptığı ve içerisinde çocuk oyun grubu, kent mobilyaları, bölgeye has bitki çeşitlerinin yer alacağı parkın bir ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak Bardakçı halkının hizmetine sunulması planlanıyor. Yeni merkez mahalle statüsüne kavuşan Bardakçı Mahallesi’nde uygulanan proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, insan ve hizmet odaklı yönetim anlayışıyla belediyenin bütçe ve imkanlarını vatandaşlarla kent için kullandıklarını vurguladı. Tuşba’da yaşamı güzelleştiren hizmet ve projelere imza attıklarını ifade eden Başkan Özgökçe, “Çocuklarımıza ve gençlerimize güzel bir gelecek sağlamak için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz. Tuşba’nın dört yanındaki çocuk parklarımızı güvenli, estetik ve fonksiyonel oyun aletleriyle donattık. Parklardaki oyun alanları ve yürüyüş parkurları, AB standartlarının üstünde kaplanmaktadır. Çocuklara emniyetli, estetik, ergonomik, sağlıklı, temiz ve yeni nesil oyun alanları, yürüyüş yolları, koşu yolları, bisiklet yolu, basketbol, voleybol, hentbol ve sentetik çim futbol sahaları oluşturan Tuşba Belediyesi, parklarda çocukların güvenli bir şekilde oynamasını sağlarken, Van’da engelsiz oyun guruplarıyla da engelli vatandaşların eğlenmeleri ve dinlenecekleri tesisleri kazandırıyor. Aynı zamanda engelli vatandaşların fiziksel gelişimlerine de katkı sağlayacak yeni nesil oyun gruplarını da ilk kez Van’da kurdu. Birbirinden farklı oyun gruplarının yer aldığı parklar, her saat cıvıl cıvıl. Özellikle çocukların sabah saatlerinden başlayarak gece geç saatlere kadar aileleriyle birlikte huzur içinde eğlendiklerini, dinlendiklerini ve spor yaptıklarını görünce dünyalar bizim oluyor. Onların mutluluklarını ve huzurlu hallerini görünce bizde vazifemizi en iyi şekilde yapmanın vicdani rahatlığını yaşıyoruz. Geleceğimizin mimarı olan göz bebeğimiz sevgili çocuklarımızın daha modern parklarda vakitlerini en verimli bir şekilde geçirmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Park ve millet bahçelerinde Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla insanlarımızın daha sağlıklı ve mutlu fizik ortamda yaşamaları için; özellikle çocukların toprakla buluşması sağlamak, gençlerin sosyal ve kültürel alanda etkinliklerini artırmak, her yaşta insanın fiziksel aktivitelerini artırmak, Kaitab-ı Kebiri kainata, tabiata her kesimin farkındalığını, kullanma ve koruma dengesi içinde yaşam standartlarını artırmak, insanlarımızın özellikle gelir getirici meyve ve sebzeye kolay erişimini sağlamak ve tecrübesini artırmak, toplum içinde ortak aklı geliştirmek ve parklara ve bahçelere erişimini artırmakla yaşam memnuniyetini artırmak hedeflenmektedir” diye konuştu.

Göreve geldiklerinde sadece Abdurrahmangazi Mahallesi’nde park demeye bin şahit isteyen iki alan olduğunun altını çizen Başkan Özgökçe, “Adeta harpten çıkmış ve hiçbir estetiği olmayan bu alanlar yeniden projelendirilerek çok mükemmel ve örnek parklara dönüştürüldü. Bunun yanı sıra hiç park alanı bulunmayan 7 merkez mahallemizde önce park alanı üretmeye, sonra da en modern ve mahalleliye yürüme mesafesindeki parkları kazandırdık” dedi.

Kurulduğu 2014 yılından bu yana yaptırdığı modern parklar ile bölgede lider olan Tuşba Belediyesi, 2018 yılında da çalışmalarına hız kesmeden büyük ve modern parkların yapımına ve yeşil alanların arttırılması çalışmalarına devam ediyor. ‘Her mahalleye en az bir park’ sloganı ile yola çıktıklarının altını çizen Başkan Özgökçe, “Parsel sorunu yaşadığımız Şemsibey ile Beyüzümü mahallerimizin dışında Allah’a şükürler olsun her mahallemize en az bir park yaptık. Yerleri uygun olan birkaç mahallemizde de birden fazla park yaparak halkımızın yürüme mesafesinde hizmetine sunduk. Allah’a şükürler olsun bölgede bir benzeri bulunmayan 80 bin metrekarelik 15 Temmuz Şehitler Parkımızı tamamlayarak halkımızın hizmetine ve beğenisine sunduk. 100 bin metrekarelik İskele Sahil Rekreasyon İkinci Etabı’nın da yapımına hızla devam ediliyor. Birçok büyükşehir belediyeleri bile bu denli büyük projeleri hayata geçirmekte zorlanırken, Tuşba Belediyesi birinci etabını bitirdiği ve ikinci etabını da kısa bir sürede tamamlayarak halkın hizmetine sunacağı park ile bir belediye başkanlığı döneminde dünyanın en büyük yeşil alanını mavi dünyamıza kazandırırken, Van’da ilk kez B Tipi Mesire Alanı ve D Tipi Kent (Şehir) Ormanı projeleriyle bölgede de ilklere hep imza atarak; ormanların öncelikle sağlık, spor, estetik, kültürel ve sosyal fonksiyonlarını halkın hizmetine sunmak, aynı zamanda cennet vatanımızın güzelliklerine katkı sağlamak, toplumun çeşitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, iç ve dış turistik hareketlere imkân vermek ve teknik ormancılık faaliyetleri ile flora ve faunanın da tanıtılarak, özellikle çocuklar ve gençlere tabiat ve orman sevgisi ve bilincinin aşılanması maksadıyla izcilik, doğa yürüyüşü, bisiklet, binicilik ve benzeri etkinlikler ile kır lokantası, kır kahvesi, kültür evleri, yöresel ürün sergi ve satış yeri, amfi tiyatro, çeşitli mini spor alanları ve diğer yapı ve tesisleri ihtiva eden alanlarının bölgeye kazandırılması için tüm alt yapı çalışmalarını da tamamlayan bir belediye başkanı olarak yöre halkının ‘Parkların Babası’ unvanına layık görüldük. Kadir ve kıymet bilen aziz, vefalı ve kadirşinas Vanlılara çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

İlçede onlarca parkı yeni nesil oyun grupları ile donatan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parkların şehre yakışır olması için her gün rutin kontrolleri ve denetimleri yapıyor. Yabani ot biçimi, ağaçlandırma, bitki çalışması yapan ekipler, arızalanan oyun gruplarını ve spor aletlerini de kısa sürede tamir ediyor.