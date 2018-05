Tuşba’da Ramazan dolu dolu geçiyor

Dr. Fevzi Özgökçe, Tuşba’da Ramazan ayının dolu dolu geçtiğini belirtti.

Tuşba Belediyesi tarafından başlatılan ve her hafta perşembe günleri düzenlenecek olan ‘Basın Günü’ toplantıları kapsamında gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Özgökçe, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Tuşba Belediyesi tarafından organize edilen ‘Şehr-i Tuşba’da Şehr-i Ramazan’ kardeşlik sofrasına Van halkından yoğun bir ilgi olduğunu ifade eden Başkan Özgökçe, her gün 2 bin 500 kişiyi iftar sofralarında misafir ettiklerini belirtti. Ramazan boyunca etkinliklerini bütün mahalle ve sokaklarda gerçekleştirdiklerini bildiren Özgökçe, “İskele Mahallesi’ndeki soframız tüm bölge halkına hizmet vermektedir. Hemen hemen her gün 2 bin 500 insanın iftar yaptığı bir soframızdır. Mahallelerdeki arz ve taleplere göre iftar çadırlarımızı kuruyoruz” dedi.

“Her iftarda özel bir grupla buluşuyoruz”

İftar programları çerçevesinde her hafta özel bir grubu ağırladıklarını dile getiren Özgökçe, “Bir iftarımızda şehit aileleri ile bir iftarımızda gazilerle, engellilerle, gençlerle, kadınlarla yapıyoruz. Bu noktada kardeşlik sofralarımıza özel gruplarımızı davet ediyoruz. Bu kişileri de araçlarımızla evlerinden alıyoruz ve iftardan sonra tekrar bırakıyoruz. Sofralarımızın Ramazan’ın ruhuna uygun olmasına dikkat ediyoruz. Ramazan Kur’an ayıdır. Ramazan ruhuyla gündüz mukabele yapan ve iyilik peşinde koşan insanımıza uygun etkinlikler yapıyoruz” diye konuştu.

“Dar gelirli aileler için 15 bin bayram kolisi hazırladık”

Daha önce tespit ettikleri dar gelirli ailelere hem Ramazan, hem de bayram kolisi hazırladıklarını ifade eden Özgökçe, “Belediyecilikte bizim en çok önemsediğimiz konu da budur. Ailelerin tespiti için ciddi bir saha taraması yaptık. Şu an her mahallemizde, her sokağımızda bulunan evin durumu kayıtlarımızda mevcuttur. Bu ailelerimize Ramazan gıda kolisi götürdük. Şimdi ise bayram kolilerini götürüyoruz. Tespit edilen 15 bin dar gelirli aile için bayram kolilerini hazırladık ve peyderpey dağıtıyoruz. Bu çalışmamızı da bayram arifesinden sonra bitirmiş olacağız. Tabi bunlar her belediyenin yapması gerek iş ve işlemlerdir” şeklinde konuştu.

“Yüzey yağışlarıyla taşkınlıklar meydana geliyor”

Küresel iklim değişikliğinden dolayı bu yıl Tuşba ilçesinde su taşkını meydana geldiğini ifade eden Özgökçe, bunun önüne geçmek için yüzey sularının uzaklaştırılması için ayrı bir sistemin oluşturulması gerektiğini söyledi. Özgökçe, “Küresel olarak bir iklim değişikliği var. Bu sene ciddi bir kış yaşamadık. Bu konuda biz belediyeler ciddi bir masraf yapıyorduk. Bu yıl karla mücadele çok fazla yapmadık. Belediyeler olarak çok masrafımız olmadı, ama şu anda yağışlardan dolayı 4 yıldır hiç yaşamadığımız sorunları yaşıyoruz. Yüzey yağışlarıyla taşkınlar meydana geliyor. Tuşba’da bulunan Akköprü Deremiz, İstasyon ve Seyrantepe mahalleleri arasındaki dere ile Beyüzümü Mahallesi’nde bulunan derelerde bazen taşkınlıklar yaşanmaktadır. Burada bir şehir varsa bu şehrin kanalizasyonun, altyapısının tamamlanması lazımdı. Bu noktada yüzey suların uzaklaştırılması için ayrı bir sistemin yapılması şarttır. Tabi bu da Büyükşehir Belediyesinin eliyle yapılması lazımdır” ifadelerini kullandı.

“Halkımız dereleri çöplük gibi kullanıyor”

Dere yataklarına çöp atılmaması konusunda uyarıda bulunan Özgökçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dereleri maalesef çok iyi kullanamıyoruz. Halkımız dereleri çöplük gibi kullanıyor. Bunun en büyük etkisini derelerde taşkınlık meydana geldiği zaman görüyoruz. Su taşkını olduğu zaman orada bulunan çöpler, suyu mecrasından çıkarıyor. Oysa biz oraya çöp atmazsak dere sağa, sola taşmaz. Kendi mecrasında akar gider. ‘Dünya Çevre Günü’nde Tuşba Belediyesi olarak ilk vurgulayacağımız konu da bu olacaktır. Siz tabiata nasıl bakarsanız o da size öyle bakıyor.”

Van Gölü’nün sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme döneminin girmesiyle birlikte Tuşba Belediyesi olarak alarma geçtiklerini kaydeden Özgökçe, “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz ile Zabıta Müdürlüğümüz kaçak avlanmayla ilgili sürekli sahadadır. Bu konuda üniversitemizle ilgili ortak çalışıyoruz. İnci kefali göçünün sağlıklı gerçekleşmesi ve kaçak avlanmanın önüne geçmek için çalışmalar yapıyoruz ve önlemler alıyoruz” diye belirtti.