Tuşba’da Ramazan eğlenceleri devam ediyor

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organize edilen ‘Şehr-i Tuşba’da Şehr-i Ramazan’ etkinlikleri kapsamında geleneksel Ramazan eğlenceleri ile on bir ayın sultanı Ramazanın manevi atmosferini ve coşkusu vatandaşlarına doya doya yaşatıyor. Mahallelerde kurulan kardeşlik sofrasında açılan iftarların ardından ‘Nerede o eski Ramazanlar’ diyenlerin nostalji özlemini giderecek etkinliklere imza atan Tuşba Belediyesi, eski dönemlerde kalan ve unutulmaya yüz tutmuş Ramazan ayı eğlencelerini Tuşbalılarla buluşturuyor.

Ramazanın ruhunu yaşamak isteyenlere keyifli dakikalar yaşatan programlar, özellikle çocukların ilgi odağı oldu. Çocuklara Ramazan şerbeti ve çeşitli ikramlarda bulunulan program, gecenin geç saatlerine kadar devam ediyor. Yapılan etkinliklere ilişkin açıklamalarda bulunan Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal Müdürü M. Nuri Bekiroğlu; “Öncelikle ilçemizde Ramazan coşkusunu tam anlamıyla yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Bunun için geleneksel Ramazan programlarımızı tüm mahallelerimizde sergiliyoruz. Bu sene iftar çadırlarımızda malumunuz bir revizyona gittik. Abdurrahman Gazi Mahallemizde bulunan sabit iftar çadırımızın yanı sıra ‘Şehr-i Tuşba’da Şehr-i Ramazan’ programlarımız kapsamında tüm mahallelerimizde düzenlemiş olduğumuz kardeşlik sofralarımız, sokak iftarlarımız oluyor. Düzenlediğimiz bu mahalle iftarlarında vatandaşlarımıza iftarın yanı sıra geleneksel Ramazanları da anımsatmak o nostaljiyi yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle çocuklarımızın yoğun ilgisini toplayan eğlencelerimizde, Nasreddin Hoca, Hacivat-Karagöz, kukla, perde oyunları, meddah, semazen, palyaço gösterisi ve ney dinletisi gibi güzel Ramazan maneviyatını yaşatan etkinliklerimiz oluyor. İnşallah her yıl bu tür etkinlikleri arttırarak devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.