Tuşba’da sokak hayvanları için çalışma

Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Tuşbalı hayvan sever gönüllülerin destekleri ile sokak hayvanları için örnek bir çalışmaya imza attı. Sokak hayvanlarının tedavi ve aşılama işlemlerini düzenli olarak gerçekleştirmek için yoğun mesai harcayan Tuşba Belediyesi ekipleri, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürdükleri hayvanları teknolojik cihazlar desteği ile uzman hekimler tarafından kontrolden geçiriyor. Hayvanların sokaklardaki yaşam koşullarında koruma amaçlı destek veren Tuşba Belediyesi ekipleri, hayvanların iç- dış parazit ve kuduz aşılaması yaparak, sokaklarda sağlıklı yaşam sürmelerini sağlıyor.

Çalışma kapsamında yaklaşık 100 sokak hayvanının belirli gruplar halinde toplandığını ve 25 sokak hayvanın ise veterinerler gözetimiyle bakım ve tedavilerinin tamamlandığını, diğer hayvanların da tedavilerinin devam ettiğini söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, “Büyük bir titizlikle toplanan sokak hayvanlarının bakımları yapıldıktan sonra alındıkları bölgelere yeniden bırakılıyor. Tuşba ilçemizin tüm mahallerini kapsayacak olan bu çalışma, Türkiye’deki sokak hayvanları için de örnek oluşturacaktır. Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 20. Maddesi gereği sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması için belediyemizce ihtiyacı karşılayacak 3 kişiden oluşan bir toplama ekibi oluşturuldu. Toplanan hayvanlar ilgili yönetmeliğin 21. maddesine göre kontrolleri, aşıları ve tıbbi müdahaleleri yapılması için Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürülmektedir. Burada tedavileri ve bakımları yapılan hayvanlar, küpelendirildikten sonra toplama ekibimiz tarafından alındığı noktalara geri bırakılmaktadır” şeklinde konuştu.

Tuşba Belediyesi tarafından başlatılan bu örnek çalışmanın sokak hayvanlarının yaşadıkları trajedinin bir nebze de olsa dindirilmesine katkı sunacağının altını çizen Başkan Özgökçe, “Bu çalışma ile ilçemiz sınırları içinde yaşayan sokak hayvanların üremeleri ve aşı takipleri kontrol altına alınarak, insanlarla uyum içinde yaşayabilecekleri güvenli kent içi alanların oluşturulmasını sağlıyoruz. Belediyemiz, ‘Tedavi ve aşısını yap, yerinde yaşat’ ilkesini benimseyerek, iyi uygulama örnekleri içinde yer alan hizmetini aralıksız olarak sürdürüyor. Bu çalışmaların yapılmasında emeği geçen Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri ile Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.