Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 12:12

Tuşbalı öğrenciler sinema ile buluştu

Van’ın Tuşba ilçesindeki öğrenciler, "Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor Etkinliği" projesi kapsamında sinemayla buluştular.

Tuşbalı öğrenciler sinema ile buluştu

27 Kasım 2017 12:12


Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği ortaklığıyla yürütülen “Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor Etkinliği” projesi kapsamında, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından özellikle sinemaya gidemeyen 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri sinema ile buluşturulacak. Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani de öğrencilerle birlikte "Son Mektup" filmini izledi.


Konu ile ilgili açıklama yapan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen projeyle, sinema salonlarında ücretsiz film gösterimi yapılarak genç neslin kültür sanat hayatına katılımı ve sinema kültürünün yaygınlık kazanmasına katkı sağlanması amaçlandığını söyledi. Ceylani, “Tuşba ilçemizde bin öğrenciyi sinema ile buluşturacağız. Bu çocukların hiçbiri hayatının sonuna kadar bugünü unutmayacaklar. Burada güzel bir atmosferde birlikte olduk. Onlar için unutulmaz bir hatıra. Sinemayla ilgili zihinlerinde inşallah çok güzel bir sonuç bırakacak" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
4
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    4°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç