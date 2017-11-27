Tuşbalı öğrenciler sinema ile buluştu

Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği ortaklığıyla yürütülen “Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor Etkinliği” projesi kapsamında, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından özellikle sinemaya gidemeyen 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri sinema ile buluşturulacak. Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani de öğrencilerle birlikte "Son Mektup" filmini izledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen projeyle, sinema salonlarında ücretsiz film gösterimi yapılarak genç neslin kültür sanat hayatına katılımı ve sinema kültürünün yaygınlık kazanmasına katkı sağlanması amaçlandığını söyledi. Ceylani, “Tuşba ilçemizde bin öğrenciyi sinema ile buluşturacağız. Bu çocukların hiçbiri hayatının sonuna kadar bugünü unutmayacaklar. Burada güzel bir atmosferde birlikte olduk. Onlar için unutulmaz bir hatıra. Sinemayla ilgili zihinlerinde inşallah çok güzel bir sonuç bırakacak" şeklinde konuştu.