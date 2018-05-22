Tuşbalı öğretmenlerden muhteşem konser

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezinde düzenlenen konsere Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adem Çiftçi, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, Tuşba Kaymakamlığı Yazı İşler Müdürü Cihan Güzel ve çok sayıda davetli katıldı.

Tamamı öğretmenlerden oluşan koro, birbirinden güzel eserler seslendirerek davetlilerden tam not aldı. Gecede sahne alan müzik öğretmenleri, söyledikleri birbirinden güzel eserlerle usta sanatçıları aratmadı. Gece sonunda öğretmenlerin göstermiş olduğu performanstan dolayı teşekkürlerini dile getiren Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, medeni cesaretlerinden dolayı öğretmenleri tebrik etti. “Güzel insanlar, güzel insanlar yetiştirir” diyen Ceylani, “Sizler birer güzel insansınız. Güzel insanlar da güzel insanlar yetiştirir. Güzel eserler ortaya koyar. Bugün de birbirinden güzel eserler seslendirerek Türk sanat müziğinin ruhunu canlandırdınız. İzleyenlere unutulmaz bir gece yaşattınız. Bundan dolayı hepinizi tebrik ediyorum” dedi.