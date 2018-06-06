Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 14:43

Tuşbalı öğretmenlerden müzik ziyafeti

Van’ın Tuşba Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı müzik öğretmenleri tarafından oluşturulan ‘Düzenlemeli Türk Halk Müziği Korosu’, muhteşem bir konsere imza attı.

Tuşbalı öğretmenlerden müzik ziyafeti

06 Haziran 2018 14:43


Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen halk müziği konserine Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, Tuşba Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Übeydullah Arvas, Tuşba İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri M. Baki Karabulak, Mehmet Güzelyıldız ve Zakir Taşkın ile çok sayıda davetli katıldı.


Tamamı öğretmenlerden oluşan koro, birbirinden güzel eserler seslendirerek davetlilerden tam not aldı. Gecede sahne alan müzik öğretmenleri, söyledikleri birbirinden güzel eserlerle usta sanatçıları aratmadı. Gece sonunda öğretmenlerin göstermiş olduğu performanstan dolayı teşekkürlerini dile getiren Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, “Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce müzik öğretmenlerimizden oluşan bir koru kurduk ve ilk konserimizi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andiç Kültür ve Sanat Merkezinde vermiştik. İkincisini düzenlemiş olduğumuz konserimize de yoğun ilgi ve alakanın olduğunu görmek bizleri çok sevindirdi. Bugünde birbirinden güzel eserler seslendirerek Türk halk müziğinin ruhu canlandırılarak İzleyenlere unutulmaz bir gece yaşatıldı. Bundan dolayı öğretmenlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
24
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç