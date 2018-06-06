Tuşbalı öğretmenlerden müzik ziyafeti

Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen halk müziği konserine Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, Tuşba Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Übeydullah Arvas, Tuşba İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri M. Baki Karabulak, Mehmet Güzelyıldız ve Zakir Taşkın ile çok sayıda davetli katıldı.

Tamamı öğretmenlerden oluşan koro, birbirinden güzel eserler seslendirerek davetlilerden tam not aldı. Gecede sahne alan müzik öğretmenleri, söyledikleri birbirinden güzel eserlerle usta sanatçıları aratmadı. Gece sonunda öğretmenlerin göstermiş olduğu performanstan dolayı teşekkürlerini dile getiren Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, “Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce müzik öğretmenlerimizden oluşan bir koru kurduk ve ilk konserimizi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andiç Kültür ve Sanat Merkezinde vermiştik. İkincisini düzenlemiş olduğumuz konserimize de yoğun ilgi ve alakanın olduğunu görmek bizleri çok sevindirdi. Bugünde birbirinden güzel eserler seslendirerek Türk halk müziğinin ruhu canlandırılarak İzleyenlere unutulmaz bir gece yaşatıldı. Bundan dolayı öğretmenlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.