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25 Mayıs 2018 16:51

Uçan balıkların göçü devam ediyor

Van Gölü’nde yaşayan tek balık türü olan ve üreme dönemi olduğu için avlanılması yasaklanan inci kefalinin Erciş Balık Bendi mevkisinde bulunan Deliçaya yoğun göçü devam ediyor.

Uçan balıkların göçü devam ediyor

25 Mayıs 2018 16:51


Van-Ağrı karayolu Erciş Balık Bendi mevkisindeki Deli Çay’da üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu görsel bir şölen sunuyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş’ın talimatıyla bölgede incelemelerde bulunan Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve şube personelleri, balık bendi mevkiindeki Deliçaya geldiler. Şube Müdürü Demir, bahar mevsiminde havalarında ısınmasıyla birlikte Van Gölü çevresinde muhteşem bir olaya tanıklık ettiklerini söyledi. Yaklaşık 14 yıldır inci kefalinin korunması için koordinasyon toplantıları düzenleyerek arazide güvenlik güçleriyle birlikte 7/24 denetimler yapıldığını ifade eden Demir, yasak dönem boyunca bu çalışmaların edeceğini belirtti. 15 Nisan’dan itibaren dere ağızlarında toplanmaya başlayan balıkların artık havaların ısınmasıyla birlikte hızla derelere, büyük çaylara göç etmeye başladığına dikkati çeken Demir, “İnci kefali asırlardır Van Gölü’nde yaşamaya devam ediyor. Bu balık derelere gezmeye gelmiyor, zorunluluktan, çaresizlikten, üremek için geliyor. Bu balık yumurtalarını bırakıncaya kadar da aç kalıyor, güçsüz kalıyor. Bir sürü zorluğa rağmen kilometrelerce yol katediyor. Bu kadar üreme çabası içinde olan bir hayvana da, insan olarak saygı göstermek düşer. Bizim inancımız, kültürümüz, geleneklerimiz, insanlığımız böyle bir çabaya saygı duymayı zorunlu kılıyor. Bu nedenle lütfen inci kefali üreme göçüne saygı gösterelim. 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında bu balığı avlamayalım, satmayalım, almayalım, yemeyelim" ifadelerini kullandı.




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