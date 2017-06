Uçan balıkların göçü sona eriyor

Bölgenin önemli değerlerinden olan ve Alaska’daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek adeta uçarcasına derelere akın eden inci kefalinin göçü sona eriyor. Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan- 15 Temmuz arası uygulanan av yasağı devam ediyor. Yaklaşık 2 milyar balık üremeleri öncesi adaptasyon için akarsu ağızlarına gitmeye çalışırken, vatandaşlarda göçün izlenebildiği yerlerden Erciş ilçesindeki Deliçay ile Muradiye’deki Bendimahi Çayı’na akın ediyor.

“İnci kefali balığının maksimum ömrü 7-8 yıldır”

Konu ile ilgili açıklama yapan YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, inci kefalini maksimum 7 ve 8 yıl bir ömre sahip olduğunu söyledi. Her balık 3 yaşına geldiği zaman üremek için akarsulara gittiğini ifade eden Akkuş, "Bu süre zarfı içerisinde her balık maksimum 16 bin adet yumurta bırakırken, ortalama ise 10 bin adet yumurta bırakıyor. Tabi yumurtadan çıkan bireylerin tekrardan göle dönüş süreci su sıcaklığına bağlı olarak da yaklaşık 1-2 hafta içerisinde göle dönüyor. Bu süre inci kefali için çok hassas bir dönem. Çünkü bu süre içerisinde akarsudaki suyun ani bir şekilde kesilmemesi lazım, veyahut ta büyük iş makinelerinin akar sulara girmemesi lazım. Bu konuda da yönetici konumundaki kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız ve ilgili kolluk kuvvetlerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Üreme döneminde hiçbir suretle akar sularımıza dokunmamamız gerekiyor ki inci kefali neslini sürdürebilirsin, bu işten geçimini sağlayan balıkçılar da uzun yıllar bu kaynaktan faydalanabilsinler” dedi.

“Bendimahi ve Deliçayda çok güzel tedbir alındı”

Her yıl olduğu gibi bu yılda kolluk kuvvetleri ile birlikte tekrardan bir koordinasyon toplantısı yapıldığını altını çizen Akkuş, “İnci kefali kaçak avcılığıyla mücadele dediğimiz zaman tabii aklımızda gelen isim, şuanda burada olmayan sayın Prof. Dr. Mustafa Sarı hoca. Çünkü ilk kez mücadeleyi başlatan Mustafa Hoca oldu. Bu süreç içerisinde bir şeylerin rayına oturması, meselenin tam anlaşmasına büyük emeği ve katkısı olan Mustafa Sarı hocamızın kurmuş olduğu bir düzen var. Bu düzenin aksatılmadan yürütülmesini ve daha nasıl ileriye götürebilir ve daha nasıl iyi bir noktalara getirebilirizin çabasını vermekteyiz. Bu seneki mücadeleyi genel olarak dememiz gerekirken elbette ki her şeyin dörtdörtlük mükemmel olduğunu söylememiz mümkün değil. İnci kefalinin üreme döneminde üç ana kritik nokta var. Balık, göl etrafında bulunan bütün derelere en ufak tatlı su kaynağına kadar göç ediyor. Fakat göçün gerçekleştiği yerde Erciş körfezi ve Erciş körfezinde üç tane ana hat suyumuz var. Bunlardan birisi Bendimahi çayı Muradiye’de dir, diğer ikisi de şu anda bulunduğumuz Erciş Deliçay ve diğeri ise Zilan Çayı. Bendimahi çayında çok güzel bir mücadele yürüttük. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kolluk kuvvetlerimiz oradaki kaçak avcılıkla her türlü gerekli mücadeleyi gösterdiler. Avcılık olsa bile en aşağı düze indi. Yine hakeza şuan bulunduğumuz Deliçayda da gözlem noktasında insanlar buraya gelerek sürekli göz ününde olduğu için kaçak kaçak avcılıktan söz etmemiz mümkün değil. Fakat Çelebibağ’da bazı aksamalar, bazı aksaklıklar meydana geldi. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki seneler meydana gelen bu aksaklıklar düzeltilir. Bu seneki aksaklıklarımızdan ders alır ve seneye yapılacak olan koordinasyon toplantısında bunlar gözden geçiririz” dedi.