Uçan balıkların muhteşem göçü devam ediyor

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve her yıl üremek için mayıs ile temmuz ayları arasında tatlı su ağızlarına göç eden inci kefalinin (Van balığı) yolculuğu devam ediyor. Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan tek balık türü olan inci kefalinin, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatlı su ağızlarına doğru başlattığı göç izleyenlere görsel şölen sunuyor. Suyun akışının tersine doğru yüzdüğü ve önüne çıkan engeli uçarak aştığı için ’uçan balık’ olarak da adlandırılan inci kefali, üremek için başlattığı kutsal yolculuğunu Van Gölü’ne akan tüm tatlı sularda gerçekleştiriyor. Göçün en güzel şekilde izlendiği tatlı sulardan biri olan Muradiye Bendimahi Çayı’nda vatandaşlar buraya gelerek hem pikniklerini yapıyorlar hemde balıkların o muhteşem göçünü izliyorlar. Muradiye Kaymakamlığı ve Belediyesi, balıkların bu muhteşem göçünü Türkiye ve dünyaya duyurmak için 2 gün sürecek olan ‘Muradiye Bendimahi Balık Göçü Festivali’ düzenledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, “İnci kefali Van Gölünde yaşayan tek tür. Aslında inci kefalinin üremesi bir başarı öyküsü. 2000’li yıllarda yok olmak üzere olan bir balık, şuan Van’ın markası haline geldi. Van’da, dünyada, tanınan bir değer haline geldi. Bu gün göl kenarında göç gözlem yapabileceğimiz birçok nokta var. Bu noktalardan en bilineni Erciş’teki balık bendi. Fakat inci kefalinin göç gözlem noktalarından bilinmeyen bir nokta da Muradiye balık bendi. Tıpkı Erciş’teki gibi burada da yüzlerce, binlerce atlayan balığı bir arada görmemiz mümkün. Artık inci kefali ile ilgili yapılan festivallerin sayısı artıyor, inci kefali bölgedeki eko turizmi taşıyan bir lokomotif haline geliyor. Eğer fu festivalleri artıra bilir, eğer bu festivalleri geniş kapsamlı yapabilirsek bölgemize dışarıdan her yıl on binlerce insanı çekebilir, bölgedeki ekonomik gelişmeye katkı sunabiliriz. Festivalin diğer bir katkısı da şu. Tanıtamadığımız her bir değer yok olmaya mahkûmdur. İşte bu festivaller inci kefalini Türkiye’ye, dünyaya tanıttığımız önemli etkinliklerdendir. Bu nedenle festivalleri önemsiyoruz. Festivali yapan Muradiye Kaymakamlığı’na çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.