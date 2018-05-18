Uçan balıkların muhteşem göçü devam ediyor

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve her yıl üremek için mayıs ile temmuz ayları arasında tatlı su ağızlarına göç eden inci kefalinin (Van balığı) yolculuğu devam ediyor. Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan tek balık türü olan inci kefalinin, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatlı su ağızlarına doğru başlattığı göç izleyenlere görsel şölen sunuyor. Suyun akışının tersine doğru yüzdüğü ve önüne çıkan engeli uçarak aştığı için ’uçan balık’ olarak da adlandırılan inci kefali, üremek için başlattığı kutsal yolculuğunu Van Gölü’ne akan tüm tatlı sularda gerçekleştiriyor. Göçün en güzel şekilde izlendiği tatlı sulardan biri olan Muradiye Bendimahi Çayı’nda vatandaşlar buraya gelerek hem pikniklerini yapıyorlar hemde balıkların o muhteşem göçünü izliyorlar. İnci kefalleri önce Van Denizi’ne akan akarsuların ağızlarında kuyruğa giriyor, daha sonra sodalı ve tuzlu sudan tatlı suya alışmak için bekliyorlar. Sonra akıntının ters istikametine füze gibi ilerliyorlar. Önlerine engel çıktığında taşların üzerinden uçuyorlar. Bu olay dünyada sadece 2 yerde meydana geliyor. Birisi Alaska, diğeri Van. Van’ın sodalı sularında yaşayabilen tek canlı türü olan endemik türü inci kefalinin eşsiz göç yolculuğu hem suyun altından hem de uçarken görüntülendi. Akarsulara yığılarak, akıntının tersine doğru ilerleyen ve karşılaştığı engelleri de zıplayarak aşmaya çalışan inci kefalin suyla dansı, dünyada eşine az rastlanan bir görüntünün de oluşmasına neden oluyor.

Davut Mortaş isimli vatandaş; “Havaların ısınmasıyla son 15 günün en yoğun bir şekilde göç ettiği bir gündeyiz. Bu gün aşırı bir şekilde zıplama var. Buradan vatandaşlara sesleniyorum, bu av yasağına uymamız gerekiyor. Balıkların bu kutsal yolculuğuna şahit olmamız için vatandaşların gelip görmelerini bekliyoruz. Balıkların göçü başlamış, yumurta bırakma zamanlarıdır. Bizim insanlarımızın duyarlı olmaları gerekiyor. Sadece Van’da bulunan bu inci kefali balığının neslinin tükenmemesi için sahip çıkmamız gerekiyor. Zaten yumurtalarını bıraktıktan sonra Van Gölüne geri dönüyorlar. Vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını istiyoruz” dedi.

Tarkan Erbil isimli vatandaş ise; “İlahi bir kudret tarafından üreme zamanı geldiğinde Van Gölünden tatlı sulara göç eder inci kefali balığımız. Endemik Van Gölünde yaşayan tek canlı olan inci kefali balığımızın göçünü seyretmeye geldik. Burada çok muhteşem bir görüntü var. Burada daha sığ sularda üreme mücadelesi gerçekleştiren balıklar farklı bir görüntü veriyor. Bunun ne kadar büyük bir inanç gerektirdiğini ve o balıkların bu su içerisinde yaşam mücadelesini verdiğinin ispatını gelip Muradiye’de burada görmek bizi mutlu ediyor” dedi.

Aydın’dan gelen Deniz Çınar isimli şahıs ise; Muradiye’de inci kefal balığı festivali var dediler. Ben de merak ediyordum. Geldik gördük ki inci kefalleri, Van Gölü’nden buraya geliyor. Bunu Evliya Çelebi seyahatnamesinden biliyorum. İnci kefal balıkları üreme döneminde yumurtalarını bırakmak için suyun tersine doğru daha bir hırsla ilerleyerek yukarılara doğru göç ediyorlar. Bu kutlu yolculukta görevlerini yaptıktan sonra tekrar Van Gölüne geri gidiyorlar. Biz de bunu burada izlerken ayrı bir keyif alıyoruz. Aydından geldim, bu manzarayı görmek için. Hayran kaldım. Ben diyorum ki her kesin Muradiye’ye gelmeli Bendimahi’ye gelerek ve bu manzarayı görmeleri gerektiğini düşünüyorum” dedi.