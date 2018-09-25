Ülkü Ocakları ve Birlik Vakfından Yalçın'a ziyaret

Van Ülkü Ocakları Başkanı ve Birlik Vakfı Şube Başkan Yardımcısı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti.

Genel Sekreter Mustafa Yalçın'ı makamında ziyaret eden heyette, Ülkü Ocakları Van İl Başkanı Ahmet İşiyok, Baykan Aşğa Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve aynı zamanda Birlik Vakfı Şube Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Murat Keremoğlu ile dernek temsilcileri yer aldı. Bir süre Yalçın'la makamında görüşen heyet, Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Büyükşehirin başarılı çalışmalarından dolayı Yalçın'a teşekkür eden heyet, görüşmenin ardından buradan ayrıldı.