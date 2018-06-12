Uluğ Bey Çocuk Akademisinde dönem sonu gösterisi

İlçedeki bir okulun konferans salonunda düzenlenen ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Program, daha sonra Kur’an-ı Kerim tilaveti, işaret diliyle ilahi gösterisi, sahabeler drama gösterisi, Peygamberimizin sünnetleri marşı, bilmece şarkısı, keman eşliğinde müzik gösterisi, tebessüm şarkısıyla devam etti. Programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, güzel bir emeğin sonucunda güzel bir gösteri izlediklerini kaydetti. Akademi için büyük emeklerin harcandığını ve güzel sonuçlar alındığını kaydeden Doğramacı, “Biz çocuklarımıza ne kadar değer verirsek onlardan o kadar güzel sonuçlar alacağız. Aslında biz akademiyi kurarken şöyle bir şey düşündük. Öyle bir eğitim sistemi kuralım ki çocuklarımızı her alanda geliştirelim. Bir yönüyle kendilerini tanısınlar, geçmişlerini bilsinler, geçmişte kim olduklarının farkında olsunlar. Burada eğitimlerimizde kendi değerlerimizin farkında olan bir gençlik inşa etmek istiyoruz” ifadesini kullandı.

Akademide verilen eğitimin çok önemli olduğunu söyleyen Doğramacı, şu ifadeleri kullandı:

“Akademimizde vermiş olduğumuz eğitimin sonucunu görüyoruz. Çok daha önemlisi bu çocuklarda bir şey daha görüyoruz. İnanıyorum ki geleceğin dünyasını bu çocukların omuzlarında inşa edeceğiz. Bizden öncekiler geçti, bizler geçtik, ama bizden sonra ki nesil çok iyi bir şekilde gelecek. Bu gençlere inanıyoruz; kendine güvenen, ayaklarını yere sağlam basan, sadece ülkesinin değil dünyanın huzuru, refahı için çalışan bir nesil inşa etmeyi arzu ediyoruz. Buradaki emeği görüyorsunuz, bu emeğe sahip çıkmak lazım. Bu çocuklara sahip çıkmak lazım. Böylece geleceğe sahip çıkmış olacağız. Geleceğin Gürpınar’ının ayrı olduğuna inanıyoruz. Akademimizde eğitim gören çocuklarımızın sayısını da artırmayı arzu ediyoruz.”

Fotoğraf çekiminin ardından öğrencilerin hazırladığı resim sergisinin gezilmesiyle program sona erdi.

Programa Kaymakam Doğramacı’nın eşi Hatice Doğramacı, İlçe

Milli Eğitim Müdürü İbrahim Seçkin, İlçe Müftüsü Alaaddin Hançer ve vatandaşlar katıldı.