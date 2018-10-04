Van'ın Gürpınar Belediyesince düzenlenen "Kırkpınar'dan Gürpınar'a Ulusal Yağlı Güreş Festivali" başladı.

İlçeye bağlı Yukarı Kaymaz Mahallesi Başbulak Mesire Alanı'nda düzenlenen festival, renkli görüntülere sahne oldu. Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın ardından kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Kırkpınar'dan Gürpınar'a” sloganıyla bu yıl 657'incisi Gürpınar ilçesinde yapılan yağlı güreş festivali ile ülkenin batısı ile doğusu arasında gönül köprüsü kurulduğunu söyledi. Kurtulmuş, “Bu organizasyonun önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirilerek devam etmesini temenni ediyorum. Bu sadece Gürpınar için değil, bu festivalin bütün Türkiye ve dünya için bir kardeşlik, barış ve dostluk festivali olmasını temenni ediyorum. Bu örnek çalışması nedeniyle kaymakamımıza da teşekkür ediyorum. İsim son derece güzel. ‘Kırkpınar'dan Günpınar'a'. Kırkpınar ağaları ve başpehlivanları da burada. Bu festivale gelen gençlerimiz arasında da inşallah önümüzdeki yıllarda başpehlivanlar çıkacak. Güzel bir organizasyon. Dağlarında ve ovalarında esenliğin, barışın hakim olduğu bir Türkiye'yi göstermesi bakımından da fevkalade anlamlı bir organizasyon. Anadolu coğrafyası dediğimiz bu coğrafya, adı üstünde ‘Anadolu', bir ana gibi gelen herkesi kucaklayan, saran bir coğrafyadır. Bu coğrafya tarih boyunca büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış, büyük İslam medeniyetleri, Anadolu Selçuklularının, Osmanlıların burada kurmuş oldukları büyük medeniyetlerle de dünyanın her yerinde gelip huzur bulduğu bir coğrafya olmuş. İspanya'da Yahudilerin, Irak'tan Saddam Hüseyin ve son olarak Suriye'de rejimin zulmünden kaçanlara ev sahipliği yapmış bir coğrafya. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla hep beraber dünyanın dört bir tarafından gelen insanlara kucak açmış bir ülkeyiz. 3,5 milyon Suriyeliye kucak açan bir milletiz. Allah bu milletten razı olsun. Gönlü Anadolu kadar zengin olan bir millete sahibiz. Bu millet, hiçbir ırkı bir diğerinden ayırmamıştır. Bu coğrafyanın insanları, ‘bu falanca dinden, bu falanca mezhepten' diyerekhiç birisini ayrıştırmamış, hiçbirisini ötekileştirmemiştir. Bu aziz millet Edirne'den Van'a kadar bütün Anadolu coğrafyasında bu hassasiyetini bugün de kuruyor" dedi.

“Kirli bir oyun oynanıyor”

Bu coğrafyanın kardeşlik, birlik ve huzur olduğunu da belirten Kurtulmuş, "Ama ne yazık ki ülkemizde, Suriye ve Irak'ta bir oyun oynanıyor. Kirli bir oyun oynanıyor. Kürtleri sevmediği kadar, Türkleri de hiç sevmeyen bazı emperyalist güçler, bizim aramızdaki etnik farklılardan dolayı, mezhep farklılıklarından dolayı Ortadoğu'yu bir kan gölüne, bir cehennem çukuruna çevirmeye çalışıyor. Şehirler tarumar ediliyor, kentler ortadan kaldırılıyor, insanlar birbirlerine düşman ediliyor. Terör örgütleri bu silahları, bu destekleri nereden alıyor? Bu güzel dağları, bu şehirleri niye tarumar ediyor? Bu sorunun cevabı son derece açık. Bu sorunun cevabı, bu terör örgütleri onların maşası olarak hareket ediyor ve maalesef bu coğrafyanın insanlarına kan kusturuyor. İşte bu anlamlı organizasyon, emperyalist güçlere somut bir cevaptır. Kırkpınar'da bizim, Gürpınar'da bizimdir. Bu meydandaki dua da, Kırkpınar'daki dua da bizimdir. Bütün bu halkların dilleri ve renkleri bizimdir. Kim bunun aksine bir şey söylüyorsa, bu coğrafya halklarının tamamının düşmanıdır. Onun için birlik, dirlik içinde olacağız, güzellikler içerisinde olacağız. Bu güzel coğrafya, bir takım kan ve gözyaşı hikayeleriyle değil, halaylarla, türkülerle, sevinçlerle, düğünlerle kutlayacağız. Buradaki çocuklarımız sporla, kültürle, sanatla, bilimle uğraşacaklar ve dünyanın en iyi insanları olacaklar. Bu çocukların medenileşmesi, eğitim görmesini istemeyenler, bu bölgenin insanlarını eğitimsiz bırakmaya çalışıyorlar. Bunu yapanlara verilecek en güzel cevap barış ve kardeşliktir” diye konuştu.

“Van adeta bir festivaller şehrine dönüştü”

Festivalde kısa bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ise binlerce yıllık tarihe sahip Van'da ülkenin en batısıyla en doğusunu buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Van'ın festivaller şehrine dönüştüğünü dile getiren Zorluoğlu, “Belediyelerimizin kaynaklarını terör örgütlerine değil vatandaşımızın hizmetine tahsis edildiği andan itibaren Van ve Gürpınar halkı bir bütün olarak unuttuğu gerçek belediyecilik hizmetleriyle tekrar buluşuyor. Huzur ortamının sağlanmasıyla bu tür festivaller yıl boyunca yapıldı. Van adeta bir festivaller şehrine dönüştü. Huzur iklimi üzerine birçok güzellik inşa ettik ve inşa etmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin destekleriyle Van son birkaç yıldır büyük değişim ve dönüşüme sahne oluyor. Belediye hizmetleri konusunda önemli yatırımlar yapılıyor. Huzur ikliminin üzerine turizm inşa ediliyor, hayvancılık yeniden canlanıyor" dedi.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da ata sporu yağlı güreşlerin Gürpınar'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu sporu gelecek nesillere bırakmak için büyük çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Gürpınar'da ilk defa yağlı güreş müsabakalarının yapıldığını vurgulayan Kafaoğlu, ülkenin değerlerine sahip çıkarak, tüm kesimleri kardeş kılacaklarını ifade etti.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ve Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın da selamlama konuşması yaptığı programda, okunan duaların ardından müsabakaların startı verildi. Müsabakalara katılan sporcular; minik, tozkoparan, deste, büyükorta, başaltı ve baş olmak üzere altı kategoride güreşiyor.

Festivali AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ve kurum amirleri de izledi.