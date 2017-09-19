Uluşarlı çiftçiler su ile buluştu

Büyükşehir Belediyesi, merkez ve 13 ilçede hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan vatandaşların su sorununa çözüm üretmeye devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince Muradiye’ye bağlı merkez Uluşar Mahallesi sakinlerinin çiftçilik faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu su, çiftçinin ayağına kadar götürüldü. Yaklaşık 3 aylık bir çalışma sonucunda 350 haneli mahalleye 5 bin 180 metre kapalı boru hattı, 12 bin 320 metre de açık kanal hattı olmak üzere toplam 17 bin 500 metrelik arazi sulama hattı oluşturuldu. Ekipler bir adet sulama göleti de oluşturarak çiftçilerin kullanımına sundu.

Eski usul toprak kanalların hepsini beton kanallarla yenileyen ekipler, çiftçilerin suyu kendi arazilerine rahatlıkla aktarabilmesi için 60 adet tarla priz kapağı ile 19 adet yol geçidi de yaptı. Kanal ve boru hattı işlerinin yapımı 1 milyon 273 bin TL’ye mal oldu.

Su hattının kullanılmaya başlaması ile birlikte mahallelinin büyük bir sevinç yaşadığını söyleyen Mahalle Muhtarı Ayhan Kayan, “Yaklaşık 3 bin nüfuslu Uluşar, Muradiye’nin en büyük mahallelerinden biri. Nüfusumuzun tamamı çiftçilik faaliyetleri ile uğraşıyor. Yaklaşık olarak 10 bin dönüm ekilebilecek durumda arazimiz var. Bizler yıllardan beri kendi beden gücümüzle yaptığımız toprak kanallarla suyu arazilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Fakat suyun yetersiz oluşu ve toprak kanalların sebep olduğu kayıplar yüzünden arazilerimize yeterli suyu ulaştıramıyorduk. Su kaynağına yakın olan araziler suya kavuşurken orta kısımlarda veya en diplerde bulunan arazilere su cılız akıyordu, bazen hiç ulaşmıyordu. Bu ve benzer sıkıntılar çiftçilik faaliyetlerimizi olumsuz etkiliyordu. Birçok çiftçi bu yüzden arazisini ekmiyordu. Büyükşehir Belediyemizin yaptığı yeni sulama kanalları sayesinde suyumuzu ziyan etmeden tüm arazilere eşit miktarda ulaştırıyoruz. Kanalların hizmet vermesi ile birlikte suyumuzda en az yüzde 50 artış oldu. Yeni kanallar sayesinde çiftçilik faaliyetlerimizi artırabileceğiz. Ayrıca arazilerimizde yetiştirdiğimiz yonca, buğday ve arpa gibi ürünlerin miktarı da büyük oranda artacak. Bu büyük hizmeti mahallemize kazandırdığı için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi.