UMKE personeline KBRN eğitimi

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde; KBRN İl Koordinatörü Ümit Güneş ve eğitmen Sinan Şahin tarafından kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer ve tehlikeli madde saldırılarında neler yapılması gerektiği ve kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Verilen eğitimde; sağlık çalışanları ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin KBRN saldırısı ya da kaza sonucu olay yerinden hastaneye getirilen hastalara acil servis önü organizasyonu, nasıl müdahale edileceği ve oluşan kirlenmeyle ilgili temizleme konuları ve kişisel koruyucu donanımları anlatıldı.